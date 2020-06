El austericidio, más agrandado que zapato de payaso

La insatisfacción de los gobernados con sus gobernantes es clara. Las semillas del descontento y la corrupción están vigentes, la discordia rompió la concordia y la división evaporó la unión. La insatisfacción galopa, las tensiones crecen y se potencian con el paso del tiempo. Las principales preocupaciones de los ciudadanos están en la salud, la economía, la inseguridad, el desempleo y la corrupción política también figura alto.

El escenario es catastrófico.

En El león y el unicornio: socialismo y el genio inglés, ensayo publicado en 1940, George Orwell planteaba la necesidad de transformar el sistema de clases británico. La Gran Depresión había hecho estragos y la guerra entraba en su mayor apogeo. La oportunidad de transformación parecía inigualable.

El problema era que, desde su punto de vista, la izquierda no terminaba de comprender el carácter nacional inglés o se rehusaba a hacerlo. Parecía ilógico que el sentimiento patriótico igualara, o incluso superara, el peso de la conciencia de clase.

Sugería Orwell que al sentirse el peso laboral y fiscal sobre la clase trabajadora, era importante que vieran que el golpe a los ricos era todavía más duro. “Y entre más fuerte sea el chillido de los ricos, mejor”, concluía retadoramente.

El discurso sobre las diferencias de clase está retomando centralidad en México en estos tiempos. Ello se debe, en parte, a los efectos que podría tener la pandemia y abrir aún la desigualdad en el país. Al respecto, ¿cómo perciben los mexicanos el actuar gubernamental en medio de esta crisis sanitaria y económica? ¿Se percibe alguna inclinación hacia una clase social en particular?

La encuesta nacional de El Financiero, indica que el 34% de los entrevistados cree que las decisiones de AMLO en esta crisis de coronavirus benefician a todos los mexicanos por igual, sin importar clase social. Si sumamos un 18% adicional que opina que no se está beneficiando a nadie, en total 52% no menciona ninguna referencia de clase en su respuesta. Unos ven beneficios para todos y otros son más críticos y no ven beneficio para nadie, pero sin conflicto de clase.

Ciudadanos creen que políticas de AMLO benefician a ricos especialmente.

Sin embargo, en el resto de las respuestas sí hay referencia de clase, aunque en un sentido que resulta, en un principio, contra intuitivo. Sorpresivamente, hay más mexicanos que perciben hoy que el gobierno de AMLO beneficia a los ricos que aquellos que creen que beneficia a los pobres.

Pero eso no es todo. Los que más creen eso son los mexicanos de menor nivel de ingresos.

Parece que los estratos bajos perciben que en esta pandemia los ricos la están sorteando mucho mejor.

Si acaso el ambiente político en México está tomando tintes de conflicto de clase, esta pregunta es apenas una probadita sobre el tema. Ciertamente se requieren más y mejores mediaciones, tanto de intereses e identidades de clase, como de aquellos sentimientos de unidad nacional que podrían imponerse sobre la conciencia de clase, tanto en la emergencia como fuera de ésta.

Según estos datos, poco más de la mitad de los mexicanos son pro o anti-AMLO, pero no lo son bajo una óptica de lucha de clases: la pregunta es si rumbo a la nueva normalidad, la desigualdad social se atenderá mejor polarizando a las clases sociales o definiendo objetivos en común.

Por el bien de todos, ¿primero los pobres? O por el bien de los pobres ¿primero todos?