El aviso de Sergio Gutiérrez

Por si no hubiera quedado clara la rescisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) de que no hay revocación de la requisa portuaria declarada en 1991 por el expresidente Carlos Salinas de Gortari...

Como interpretó y difundió falsamente un vocero de las organizaciones de extrabajadores, cuyas declaraciones fueron reproducidas por algunos medios de comunicación capitalinos y locales, hace unos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en una visita planeada a la ciudad porteña, convocó a los reporteros para hacer declaraciones, y sin referirse específicamente al tema de la requisa, dio a conocer que el paquete económico 2022 contempla destinar mil 200 millones de pesos para continuar las obras del nuevo del puerto de Veracruz. Eso quiere decir que el estatus actual se mantiene. La negativa a la revocación a la requisa la confirmó primero la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) cuando aclaró que haber recibido expedientes de los ex trabajadores portuarios sólo tenía valor “de simple acuse de recibo”; después, un enviado de la presidencia de la República se reunió en privado con los representantes sindicales para aclarar la misma información: no hay retiro de dicha concesión, y luego el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus mañaneras, indicó que no hay juicio ni orden suya para revocar la requisa de 1991. Lo dicho por el diputado morenista debe tomarse como mensaje claro. Tiene “línea". Mantener este proyecto e inyectar más recursos para el próximo año, no tendría sentido si el gobierno federal estuviera pensando en retirar esa concesión a la empresa CK Hutchison Holdings Limited, de Hong Kong, para operar otros 70 años, un siglo en total, las actividades de comercio exterior en Veracruz. “La inversión va a generar crecimiento económico (por) un mayor movimiento en el tráfico marítimo”, afirmó el diputado Gutiérrez, quien atrae la atención de la clase política por la intensa actividad que realiza últimamente en Coatzacoalcos, Minatitlán, Xalapa y el puerto de Veracruz, en busca reflectores que lo posiciona mediáticamente, acaso como prospecto emergente a la gubernatura para 2024 o para servir, en un momento dado, que ese capital lo ocupe Rocío Nahle García, la favorita presidencial para sustituir a Cuitláhuac García Jiménez . El Nuevo Puerto de Veracruz es una prioridad para el gobierno de la República para impulsar el desarrollo económico del país, y en este mismo proyecto se agrega el Corredor Interoceánico de Coatzacoalcos, Veracruz-Salina Cruz, Oaxaca, donde el próximo año también autorizará una inversión de 10 mil millones de pesos. ¿Qué va a pasar con los cientos de ex trabajadores portuarios que reclaman justicia desde hace 30 años cuando fueron despojados de sus actividades laborales, equipos, edificios sindicales y cuentas bancarias? Probablemente ahí sí puedan alguna respuesta del gobierno de la República, del Ejecutivo federal, pero, en este mismo espacio se ha dicho anteriormente, resulta muy difícil que pueda darse un encontronazo con intereses chinos, dada la simpatía y buena relación que guarda la 4T con ese poderoso país llamado a consolidarse como la principal economía del mundo.

