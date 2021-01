El baile que disparó casos de coronavirus

En Los Tuxtlas la política y los casos de coronavirus están que arden, nos reportan pobladores de esa zona embrujada por sus riquezas naturales y también por ciertos políticos que han hecho mucho daño.

En los últimos días, nos hace ver gente de allá, que es trabajadora y muy participativa en acciones sociales, los casos de Covid-19 se han disparado y han sido colocados en alerta, especialmente el municipio de Catemaco.

Sobre Catemaco, estas personas que están atentas a lo que sucede en su rica región, nos recuerdan que en los primeros días de este año hubo un bailazo masivo.

Nos dicen que primero circularon advertencias de que no deberían permitir el baile, pero como no hubo autoridad municipal que interviniera, fue realizado, y después se hicieron públicos fotos y videos de la gente divirtiéndose sin ningún cuidado, como si no hubiera pandemia. El resultado es que ahora están registrándose muchos casos de coronavirus y la gente anda espantada, y ante eso, nos reportan, nadie quiere asumir responsabilidades.

El alcalde de Catemaco, Julio Ortega Serrano, fue entrevistado en días pasados sobre el baile masivo y, nos señalan, tuvo que cantinflear para tratar de justificar lo que no tiene justificación.

-Tú decías que Junior Klan (el grupo musical que amenizó el baile) traía ya un permiso, ¿quién le otorgó ese permiso?, le preguntaron al edil y la respuesta queda para el anecdotario de la política jarocha.

“Mira, yo lo ignoro. Yo lo único que creí fue al beneficio de la palabra. Y como yo había visto que en Piedras Negras dos días antes había hecho Junior Klan un baile masivo de todo el pueblo, pues realmente ya ni pregunté tanto, yo nada más fue de un tema verbal.

“Realmente creímos a la palabra, obviamente yo no di, yo no di el permiso, yo nada más permití que algo parecido, pero que no, no, no es igual, no.

“No es igual, no, por qué, porque si yo, si yo daba permiso tenía yo que girar un, este, un oficio donde lo estaba yo permitiendo, y lo que sucediera sería bajo responsabilidad de nosotros.

“En el caso de que lo permití es, bueno, ah, este, dar el chance de que lo hicieran pero sin nuestro, sin nuestra, este, como, sin nuestra responsabilidad, la responsabilidad es de los que organizaron el baile y, bueno, ellos tendrán que dar, este, al final si algo pasaba, tendrían que dar, este, pues la cara y ser responsables del acto”.

¿Cómo la ve, qué le parece estimado lector, esta respuesta del alcalde catemaqueño?

Julio Ortega, quien llegó al cargo de alcalde por el PAN, nos comentan que por estos días mueve cielo, mar y tierra para tratar de ser candidato a diputado local ¡por Morena!, lo que ha desatado el enojo de morenistas que le ven posibilidades de ser postulado, por los apoyos con que cuenta.

¿Será posible que tenga tanta suerte?, se preguntan en la tierra de los brujos.

Desde la Cámara de Diputados informan que la legisladora veracruzana Anilú Igram presentó un punto de acuerdo para que, ante el deterioro económico que hay en México, derivado de la pandemia, el Gobierno Federal ponga en marcha un programa de estímulos fiscales que posibilite aplazar el pago de impuestos y amortizar gastos de servicios básicos.