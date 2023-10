El buen cristiano es un buen ciudadano

Una vez que Jesús les ha contado a los fariseos la terrible parábola del banquete de bodas del hijo de Rey, que es una parábola histórica porque retrata la realidad del pueblo, y con ello la realidad del seguimiento cristiano. Los fariseos no han quedado en paz, han sentido un balde de aguas frías caerles encima y, enfurecidos y molestos, han planeado enredar a Jesús en sus propias palabras. Ese es el contexto en el que se desarrolla lo que viene a continuación.

Antiguamente, en el mundo de la lógica clásica, se hablaba de un “silogismo cornudo”, porque se construía a partir de dos premias contrarias, ofreciendo una disyuntiva en la que una solución es mala y la otra resulta peor, es el silogismo en el que la conclusión no ofrece escapatoria. Pues algo así es lo que le llevan los emisarios a Jesús, le preguntan si es lícito pagar los impuestos o no lo es, evidentemente que ellos habían maquinado que si Jesús decía que era lícito estaba con el imperio y no en favor del pueblo, y si proponía que no se pagara estaba en favor del pueblo sufriente y en contra del imperio, no tendría escapatoria.

Lo que Jesús hace es ponerlos en evidencia, pues le pide una moneda a quienes se supone que no deberían llevar y, cuando tiene el denario en sus manos les pregunta por la identidad de la imagen y la inscripción. Con lo que Jesús distingue que jamás pueden colocarse en el mismo nivel el César y Dios. Al César es preciso darle lo que le corresponde, pero nunca se le podrá dar todo lo que implica el ser humano, porque lo más grande y valioso, la mente, el corazón, las fuerzas y el alma le pertenecen a Dios.

Siempre que se quiere hablar de la distinción entre la Iglesia y el estado, incorrectamente se hace referencia a este pasaje de la Escritura. Es una de las expresiones peor comprendidas de la Escritura y más jaloneada. Lo que Jesús hace es distinguir, no enemistar. Jamás dijo que el César y Dios estaban peleados. No fragmentó, no dividió, no rompió relaciones, más bien, ayudó a comprender que todo seguidor suyo debe caracterizarse por ser un buen ciudadano que cumpla con sus obligaciones como tal, y que todo cristiano, debe esforzarse por entregarle a Dios lo mejor de sí mismo, de tal manera que lejos de ser contarios, son complementarios, quien está siguiendo al Señor con todo su ser y con todas sus fuerzas cumple sus tareas civiles sin mayor empacho.