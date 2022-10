El camino de la libertad

En la Palabra de Dios se encuentra la más grande motivación para la libertad y la fuente misma de la liberalidad a la que Dios llama. En la más clara experiencia de ese camino sin cadenas que Dios ha querido y dispuesto para todos sus hijos.



En todos los momentos en los que Dios habla, a lo largo de toda la Sagrada Escritura, se ve su apuesta por la libertad; Él quiere la libertad de su pueblo y por eso suscita a Moisés, Él ha puesto a los profetas como mensajeros en contra de la esclavitud y de todas las prácticas que esclavizan.



Con la bella imagen de la lámpara, se ha sugerido el papel que juega la Palabra de Dios en la vida del creyente; ella es la lámpara que ilumina cada uno de los pasos que ha de dar el cristiano. En medio de la oscuridad que llena el mundo Jesús es muy claro, su propuesta se ofrece para quien decide aceptarla en libertad. Es una propuesta que se abre, como un emocionante horizonte lleno de novedad, y por su grandeza, se ofrece para quien decida aceptarlo libremente. Por esto, Lucas es muy claro al sostener que, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, quien quiera venir conmigo. Es una decisión que se ha de tomar en un ambiente de libertad, pues solo una persona libre puede tomar esta firme determinación.



La experiencia de Pablo sostiene que la Palabra de Dios no está encadenada, no tiene grilletes que la priven de su libertad. Dios es el Dios de la libertad y de la vida, por eso su Palabra da la vida y la libertad. La palabra de Dios teje para cada uno de los cristianos fibras latentes de vida nueva, por eso con toda verdad podemos decir: Tu palabra me da vida, porque la palabra de Dios que sondea nuestros corazones nos hace exclamar con Pedro y con entera confianza: solo Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna.



En la Palabra de Dios se encuentra el remanso que da la paz. La Palabra de Dios no solo es eficaz, sino que ella sosiega nuestro ánimo porque pone ante el misterio de Dios. Que hace sintonizar con el Dios bueno y misericordioso que no deja solos, que sale a caminar con su pueblo, que enfrenta y vence nuestras batallas con proezas portentosas como las que ha hecho a lo largo de nuestra historia de salvación. Si bien es cierto que la Palabra de Dios no está encadenada, quien la lee encuentra en ella la motivación para romper sus cadenas y andar libre por la vida.