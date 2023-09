El camino del conformismo

La meritocracia es tanto en la sociedad como en el ámbito empresarial la igualdad de oportunidades para que las personas puedan ascender hasta donde su esfuerzo y talento los lleve sin importar raza, lugar de nacimiento o clase social. Sin embargo, ¿es en realidad lo que se ha estado impulsando en nuestro país?

Empecemos por ver lo que sucedió hace algunos días en una mañanera donde una docente hace referencia con brincos y bailes que la Nueva Escuela Mexicana ya no es importante el tener conocimiento o salir bien en las evaluaciones. Actualmente México, en cuanto a nivel educativo, es el antepenúltimo lugar de los 38 países que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos). Es acaso este un modelo que aliente a los alumnos a superarse y competir contra estudiantes de otros países como Canadá, Suecia o República Checa.

Uno de los grandes proyectos de esta administración, el tren transísmico, que habrá de beneficiar a nuestro estado, ya que es la gran alternativa al canal de Panamá, el cual cuenta con muchos problemas por el flujo de agua en el canal y puede convertirse en el principal paso de mercancía entre Asia y la costa este de Estados Unidos de América, además de servir como medio de transporte y turístico. Lamentablemente se adquirieron tres locomotoras diésel y once vagones retirados de operación en Reino Unido por programa de modernización de vías férreas y algunos datan de 1976. Por qué no pensar en trenes más modernos si bien por costo y tecnología no pensemos en los trenes de China, que alcanzan velocidades hasta de 460 kilómetros por hora y son operados por levitación magnética; pongamos el ejemplo de uno de los trenes más modernos de Latinoamérica en Chile, que va de la Chillan a Santiago de Chile, y sus vagones tienen capacidad para más de 230 pasajeros y son operados de forma bimodal eléctrico y diésel, o el recién inaugurado tren de Miami a Orlando, con interiores de lujo y que hará su recorrido en tres horas hasta el aeropuerto de la ciudad de Orlando.

México es un gran país con personas muy capaces, veamos los premios internacionales ganados en las escuelas tecnológicas del norte como Gutiérrez Zamora y Poza Rica en robótica y mecatrónica. Hay que incentivar a alumnos, trabajadores, empresarios e inversionistas para sacar adelante a nuestro país y erradicar la cultura de la mediocridad o el conformismo; recursos, materia prima y capital humano lo tenemos. Con un pequeño empujón y ganas de superación tenemos con qué competir ante las grandes potencias del mundo.

*Presidente Coparmex-Xalapa