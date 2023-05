El camino hacia la dictadura de la 4T

Reza el refrán que el “prometer no empobrece”, y es que en 2018 el ahora Presidente de la República prometió que no habría expropiaciones, ni confiscación de bienes, ni nacionalizaciones de empresas privadas, promesa que hizo en su eterna campaña.



A más de 5 años de esas palabras, la expropiación, es la nueva “reglamentación” de la 4T, y es que antes que acabara la semana pasada, este gobierno que dijo que no habría nada de eso, “expropió” 120 kilómetros de vías férreas y que a como están las cosas, tal parecer que será la primera de muchas.



El Presidente enfurecido porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó el Acuerdo presidencial por el que pretendía reservar la información de sus proyectos y magnas obras de este gobierno, no acababa la sesión de la Corte, cuando publicó un Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en el que declara que el Tren Maya y los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público.



Además del decreto para que él pueda seguir ocultando la información de cuatro de sus proyectos prioritarios, también publicó otro para poder expropiar las vías de Ferrosur, donde informó la ocupación temporal inmediata a favor del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V.



Un acto claro de confrontación, rebeldía y hasta capricho, de parte del ejecutivo federal quien volvió a mandar otro mensaje claro que, “el estado es él”, y se tienen que hacer las cosas como, cuando y a la hora que él lo instruye.



La mal llamada “Cuarta Transformación”, nos está llevando por el camino de la dictadura, haciendo todo lo que prometió que no haría, expropiando, sí expropiando a privados, pese a que el vocero presidencial, salió a recular que no era expropiación, claro, en pleno proceso electoral, no le conviene esa “reputación” a este gobierno autoritario.



Como le gusta actuar a esta administración, antes de la caída de los primeros rayos de sol, por instrucción presidencial, entraron por la fuerza a tomar las instalaciones de una empresa de actividad ferroviaria, dejando el mensaje de Luis XIV de Tabasco, “el estado soy yo, y estoy dispuesto hacer lo necesario para que se haga mi voluntad”.



Y sus caprichos nos están costando muy caro a los mexicanos, y a más de 5 días que la federación tomó las vías e instalaciones de Ferrosur, pertenecientes a Grupo México en el Istmo de Tehuantepec, el Presidente no ha emitido ni un mensaje en sus “benditas redes”, el porqué de sus actuar y cuál fue el motivo qué lo hizo realizar ese acto.



Sus acciones llenas de ilegalidad, envían un mal mensaje dentro y fuera del país, generando una enorme incertidumbre y desconfianza para que vengan a invertir al país, está poniendo en riesgo todo tipo de inversión que hay o pueda llegar a beneficio de los mexicanos.



Las pretensiones voluntariosas de quien dirige la nación, escondiéndose en una falsa “seguridad nacional”, solamente deja ver su verdadero rostro, el rostro de un autócrata que está a casi 12 meses de dejar el poder, busca como perpetuarse en el.