Desorden y confusión, es lo que permea a México ya. ¡No hay Estado! A ese desorden y confusión habría que agregarle el desanimo que hay en todos los sectores sociales ante el incremento de homicidios. Tan solo en esta primera semana de octubre tuvimos 513 asesinatos, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad Federal.



El gobierno de Andrés Manuel ya rebaso, en sus 4 años, los asesinatos ocurridos en los sexenios de Enrique Peña Nieto y de su odiado enemigo Felipe Calderón Hinojosa.



El desánimo abraza a la población. Se perdió la esperanza de recuperar México con este gobierno.



Los datos del presidente apuntan eso: 1.- Aumento la pobreza en mas de 5 millones de compatriotas, a partir de que tomo posesión Andrés Manuel. 2.- Los que tienen empleo, manifiestan públicamente que su salario ya no les alcanza para comprar la canasta básica, y que ahora han desaparecido alimentos energéticos y nutritivos como el huevo, la carne de pollo y la leche de sus dietas. 3.- Las extorsiones y el cobro de piso van al alza y lo peor, no hay autoridad que haga el intento para combatirlos. 4.- Sigue sin haber atención médico adecuada, y medicamentos para los enfermos que acuden a las instituciones de salud públicas. 5.- El ejército lleva 16 años en las calles y la delincuencia, en lugar de disminuir, aumenta. Y si no ha funcionado, ¿Entonces para que tenerlos allí hasta el 2028?; ¿Porque no buscar otras alternativas? 6.-Las tasas de interés se están yendo por las nubes, lo que inhibe el círculo virtuoso: producción-consumo-empleo. 7.- Los planes educativos van en retroceso, involucionan, y siguen los ataques del gobierno y sus agentes a los científicos, -investigadores-académicos. 8.- Los caprichos gubernamentales están por encima del desarrollo económico sustentable con obras depredadoras del medio ambiente como el tren maya, la refinería dos bocas, o superfluas como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. 9.- Hoy, con pesimismo y tristeza observamos como el país fue conducido a un estado de indefensión, porque lo acepten o no, varios amloistas ciegos, estamos en manos de funcionarios ineficientes que han sido superados por la delincuencia, que se ha adueñado de territorios nacionales, donde ellos establecen allí sus impuestos, reglas y hasta toques de queda.



Duele aceptarlo, pero esto está sucediendo en México: corrupción (¿Y el pañuelito blanco?), inseguridad pública, violencia social, pobreza alimentaria, insalubridad pública: son las calamidades generadas por este gobierno, que fue incapaz de cumplir con las promesas de campaña hechas por el líder de la 4T en 2018, que nos hizo soñar con un México de oportunidades para todos, de bienestar y felicidad.



Hoy en México el caos avanza, y yo escribo todo esto asumiendo el costo que puede significar el no estar de acuerdo con lo que se vive y sufre día a día con instituciones fallidas.





