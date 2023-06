El capital político personal se basa en la idea fundamental de ser “conocido y reconocido”, gracias a la posesión de notoriedad y de popularidad por tener cierto número de cualidades específicas propias.

Todo tipo de capital necesita de un agente o red que sirva como fuente o sustento. Desde una perspectiva sociológica, se parte del supuesto que todo actor es social y, por tanto, es necesario tomar en cuenta su red de lazos sociales, económicos y políticos. Serán estos lazos y el capital político acumulado los que doten al político de recursos que influyan tanto en sus oportunidades como en sus decisiones a la hora de diseñar su carrera por un cargo de elección popular. En este sentido, el tipo de capital acumulado puede marcar la diferencia entre resultar o no electo.

Dentro de estos procesos de capitalización y agentes capitalizadores, el vínculo con los partidos políticos sigue siendo relevante. En primer lugar, porque las organizaciones partidarias tienen atribuidas una serie de funciones íntimamente ligadas con el desarrollo de la carrera política de las personas que aspiran y suspiran por un cargo, tales como el reclutamiento y formación de cuadros o la generación de espacios de socialización política y establecimiento de redes. Y, por otro lado, porque contar con el aval de un partido permite agregar las adhesiones de los votantes, impidiendo que éstos subdividan sus votos entre candidatos similares de otros partidos políticos.

No obstante, los partidos políticos no son el único actor colectivo a través del cual adquirir experiencia política o establecer redes. El trabajo en organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales o la pertenencia a grupos de presión permite el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la priorización de objetivos, el cumplimiento de compromisos, el diseño de estrategias o la adaptación a medios políticos en ocasiones complejos. Y esto, a su vez, puede ser utilizado como recurso para un posterior salto a las instituciones políticas. Así, no es extraño encontrar políticos profesionales que se iniciaron en sindicatos o movimientos sociales y adquirieron toda una serie de capacidades y redes de contactos que les sirvieron como plataforma para el posterior desarrollo de su carrera.

El proceso electoral del 2024 se encuentra próximo y los partidos políticos deben tener el discurso argumentativo que convenza a 5 millones 977 mil 920 votantes que se encuentran en el padrón electoral del estado de Veracruz, al corte del 23 de junio del 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral.

Deben tomar en consideración que aparte de la militancia partidaria, deberán estar en contacto con los diferentes sectores sociales, académicos, productivos, económicos y empresariales que permita la exposición de motivos de problemática que atender y la solución que se demanda.

Hasta ahora, en percepción la balanza está inclinada a favor del oficialismo, si los partidos quieren hacer un frente opositor tendrán que hacer una operación de reconciliación con los grupos que fueron lastimados, heridos, golpeados e ignorados cuando estuvieron en el poder. El tiempo se agota.

*Maestro. Activista.