El cascanueces y yo

Los valores y creencias se están perdiendo, el mundo se está convirtiendo en más tecnológico, varias familias está separadas por el rencor, el odio y la avaricia. Los niños de hoy ya no piden juguetes, para ellos es más valioso el dinero, una computadora, el teléfono celular, y se olvidan que el sentimiento más poderoso es el amor.



En un hogar una familia estaba llena de amor, los niños eran felices, la madre era el sol de la casa; esa mujer tenía un gran pendiente, sabía que el final se acercaba ya que padecía una enfermedad incurable, el dolor más grande que sentía era dejar a sus tres pequeños hijos cuando ella partiera.



La mujer padecía una severa trombosis, había quedado parapléjica, le era tan difícil hablar, parte de su rostro ya no lo movía y su voz era lenta, en ocasiones no se le entendía, su hija la más pequeña de 8 años no sabía qué pasaba, solo abrazaba a su mamá, en ocasiones se quedaba callada, triste, mirando el dolor de su madre.



Ya faltaban unos días para la Nochebuena, había luces, arbolitos, etc. El padre de los niños los llamó y les preguntó si ya tenían la carta para Santa Claus, los niños respondieron que querían hacerlo con su mamá; emocionados escribieron la carta, ella les prometió que Santa Claus llagaría en la Nochebuena. Posteriormente los niños se sentaron junto a la cama de su madre; a cada uno de ellos la madre le dio su bendición.



El hermano mayor de los niños, quien era seminarista, llegaba con un sacerdote, entraban a la recámara de la madre. El doctor decía que no había nada que hacer, esas palabras llegaron hasta los oídos y el corazón de la niña menor, quien corrió hasta su madre, encontrando a su padre postrado a un costado de la cama de la mujer agonizante; el llanto de la niña era triste, lacerante, ¡desgarrador! La madre, con gran esfuerzo, le decía con desesperación que no se le olvidara que Santa Claus llegaría esa noche y que al día siguiente buscara en el ropero sus juguetes para ella y sus hermanitos.



Ese 24 de diciembre esa madre murió, en una noche de fiesta para todos, menos para esos niños. Efectivamente, Santa Claus llegó y la niña encontró en el ropero, tal y como le había dicho su mamá, un hermoso cascanueces que tenía su nombre. La madre murió, pero nunca se olvidó de que Santa Claus tenía que entregar los regalos a sus hijos.



Hoy, aquella niña de ocho años está convertida en una mujer, aún recuerda aquellas palabras de su madre y se pregunta cómo le hizo su mamá para que Santa Claus llegara a su casa con juguetes. Las mamás se convierten en magos y hacen magia, en curanderas. Basta con que mamá nos dé un fuerte abrazo o una sobadita en donde nos duela para calmar el dolor, ellas tienen una poderosa arma que nos defiende de quien sea y se llama amor. El señor cascanueces aún está con la niña y en cada Navidad forma parte de su familia. ¡Feliz Navidad, queridos lectores!



