El caso Franco

Como ya se ha visto, el caso de la detención de Rogelio escaló a nivel nacional y este martes tuvo un nuevo episodio en San Lázaro.

Desde la Tribuna Cameral, la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Beatriz Juárez Peña, respondió a su compañera del PT, Flora Tania Cruz, quien señaló que la detención del exlíder perredista se dio por “violencia intrafamiliar”.

“Primero, informar a toda esta asamblea que la detención de Rogelio Franco se da, no precisamente por violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar que sí existía, pero de la madre hacia las hijas de Franco. Él está detenido por ultrajes a la autoridad, un delito inventado y que por romperle, por rasgarle una camisa a uno de los ministeriales, ahora está detenido y le han impuesto prisión preventiva justificada, por ocho meses”. “Lo que debería de hacer el gobierno de Cuitláhuac García es atender la violencia generalizada que existe en su estado. Lo debería estar haciendo es resolver todos los feminicidios en virtud de que Veracruz ocupa el primer lugar en ese caso. Lo que debería de estar atendiendo es responderle a los veracruzanos sobre todo en la inseguridad que existe y no utilizar la Fiscalía para evitar que Rogelio Franco sea candidato, para evitar que la oposición podamos estar en puestos de representación popular”.

“Rogelio Franco fue detenido sin orden de aprehensión y cuando él se rehusó, entonces se defendió y por eso le han fincado ese delito que violenta, por supuesto, todos los derechos humanos de nuestro compañero Rogelio Franco a quien exigimos que se ponga en libertad de manera inmediata ante el gobierno represor de Cuitláhuac García”, concluyó la diputada Juárez Piña en el minuto que le concedió la Presidenta de la Mesa Directiva.

Con una gran lona en mano, los legisladores perredistas exigieron en la máxima tribuna legislativa del país ¡Libertad YA para Rogelio Franco! a quien llamaron “preso político de Veracruz”.

Antes, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó una demanda de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, así como contra la fiscal general del estado, Verónica Hernández, y la jueza Alejandra Castañeda, por la detención arbitraria y violación de los derechos humanos de Rogelio Franco, candidato perredista a diputado federal.

A su vez, a través de Camerino Márquez, la dirigencia nacional del PRD expresó su respaldo y acompañamiento a la demanda de juicio político contra el gobernador veracruzano de filiación morenista.

“Nos parece aberrante la manera en que pretenden obstruir los derechos políticos y electorales (de Franco) ordenando una absurda detención por un presunto delito, por el cual no está detenido, sino por ultraje a la autoridad, que no es un delito grave ni suspende sus derechos políticos y la cuantía del daño material no rebasa 400 pesos, el costo de una camisa rota del ministerial”, dijo.

Rogelio Franco, ex secretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes, fue detenido el pasado 13 de marzo en Tuxpan por el delito de ultraje a la autoridad, presuntamente cometido contra un agente ministerial que pretendía ejecutar una orden de aprehensión contra el hoy candidato perredista, acusado de violencia intrafamiliar.

La jueza de control le dictó prisión preventiva justificada por ocho meses, por lo que fue internado en el reclusorio de Tuxpan por su presunta participación en el delito de ultrajes a la autoridad.