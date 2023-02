El Chupacabras Neoliberal

En las charlas que tengo seguido con la gente en las comunidades, a menudo les cuento la historia del Chupacabras. No aquella del monstruo nocturno que comía animales de granja por todo el país –con el que los medios de comunicación, especialmente la televisión, explotaron con todo el morbo– sino de uno más dañino que estuvo al mando del país a finales de la década de los ochenta y principio de los noventa: el expresidente Salinas de Gortari. Siempre comienzo la charla preguntando si recuerdan quién fue el chupacabras; la mayoría recuerda sólo lo que pasó por la tele.



Por falta de tiempo, suelo resumir mucho lo que comento en las comunidades, por lo que ahora trataré de ser un poco más extenso con la intensión de abonar a la memoria para que nunca olvidemos aquel periodo que hundió a México en la más grande pobreza y que fue hecho de la mano de mexicanos traidores a la nación. Comienzo por el principio.



En la década de los ochentas, Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en EEUU fueron los presidentes que echaron a andar una nueva receta de medidas económicas que después serían implementadas en muchos países como México, con consecuencias terribles que aún seguimos padeciendo. La receta neoliberal recomendaba la reducción del gasto público, el fin del proteccionismo industrial, la liberación de la economía al libre juego del capital y lo más visible, la privatización de las empresas públicas; es decir, la venta de todas aquellas empresas que eran propiedad del pueblo mexicano. La receta se aplicó en México desde finales de los ochenta y los noventa.



Recordemos que, y esto es para quienes ya no lo recuerdan o para los más jóvenes que no lo vivieron, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la mayor parte de las empresas estatales fueron vendidas a particulares para que siguieran brindando sus servicios sin que el estado interviniera. Así, las nuevas empresas privadas con toda libertad hicieron cosas como: subir hasta el 100% de los precios o comprar a otras empresas, medianas o pequeñas, para incorporarlas o desaparecerlas. Estas medidas generaron miles de desempleados y por consiguiente, más pobreza. A esto nos referimos cuando hablamos del Chupacabras y de la era neoliberal, cuando el estado cedió su lugar al mercado y esta apertura terminó por hacer más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres.



Según analistas, cerca de 1,500 empresas estatales fueron vendidas durante el periodo del Chupacabras Salinas, entre ellas, la gran empresa de telefonía TELMEX. Y aunque lo quisieron y buscaron por todos los medios, incluso con la Reforma Constitucional al Artículo 27, no pudieron vender las empresas más fuertes y estratégicas del país como CFE y PEMEX. Ni tampoco los sistemas de salud y educación pudieron ser privatizados completamente como muchos buscaron.



Además de lo mencionado, en aquellas medidas recomendadas por las grandes potencias, también estaba la de endeudar a las naciones con montos que hipotecaban el futuro de los países y de la gente. Todo esto nos sumió aún más en la pobreza.



Es por lo anterior, que cuando el Presidente López Obrador se refiere al periodo neoliberal como referente de máximo creador de la pobreza actual, lo hace desde su amplio conocimiento de la historia de ese periodo y lo que nos causó. Por cierto las políticas neoliberales siguieron siendo aplicadas a pesar de los malos resultados hasta que el pueblo se cansó y optó por un modelo diferente que representaba el actual Presidente, quien regresó al Estado su papel preponderante en las decisiones del rumbo económico.



Hablar de la historia, particularmente de nuestra historia económica más reciente, es más que importante. No se trata de rencores y no superar el pasado como muchos le acusan al Presidente cuando a menudo trata el tema en sus conferencias mañaneras. Se refiere a que debemos tener siempre muy presente lo que nos hundió en la pobreza para no repetirlo nunca más.



Muchos opositores atacan a AMLO por no aplicar hoy aquellas recetas neoliberales; incluso esos opositores le exigen que endeude al país. Claro que quieren todo eso de vuelta, y más lo piden aquellos que salieron beneficiados, pero el Presidente sabe muy bien que dañó al país y que debemos y no debemos hacer de nuevo.



Las secuelas del neoliberalismo las seguimos padeciendo. Sin embargo, poco a poco este país va atendiendo todas y cada una de las necesidades para que se tenga un mejor estado de bienestar. No es cosa fácil revertir tres décadas de neoliberalismo, pero por algo se tiene que comenzar.



Así que seguiremos platicando con la gente de aquel viejo Chupacabras y los nuevos que han surgido. Seguiremos hablando para crear conciencia y juntos seguir trabajando por un mejor país.



La educación dio un vuelco en México con los gobiernos neoliberales, aquel periodo cuya máxima fue desligar al estado de sus responsabilidades con el bienestar de la sociedad y permitir que la iniciativa privada se hiciera cargo de ellas.



