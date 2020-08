El circo se acaba

¡Casi 21 meses y la pólvora se acaba! De la expectativa de un gobierno diferente, libre de corruptos y corruptelas, a uno donde los corruptos del PRI pasaron luego al PAN y hoy están en el gobierno de Morena.

Un gobierno que desde el primer día extendió el acta de defunción al neoliberalismo y, sin embargo, gobierna con él. Esa corriente política-económica que se ha expandido a pasos agigantados con una visión más económica que social, aun cuando promete, al final de un proceso, una sociedad más eficaz y mucho más feliz, aunque para unos cuantos y a costa de la explotación de los más, precisamente porque la propiedad privada, el libre mercado y libre comercio los aseguran los hombres y mujeres que están en el poder público, en beneficio de la burguesía rapaz.

Ansiábamos ser testigos y beneficiarios de combustibles baratos, como se nos prometió, y dura fue la realidad de vivir con los precios que impuso Enrique Peña Nieto, lo que empezó a gestar la desilusión de muchos, de los que en las urnas apoyaron ese proyecto.

Y luego, cuando el estratega de la cuarta observó que su gobierno perdía adeptos, ideó lo del avión (otro fracaso al no venderlo), organizando la rifa de la aeronave presidencial pero sin que se entregue ese premio, volviendo a ilusionar a los mexicanos.

Cuando pensábamos que ya nada podía empañar más a la 4ta, vino el mal manejo de la pandemia por las autoridades sanitarias. Nos prometieron no más de 6 mil; ya van 57 mil y contando, pero para que no estemos pensando en los efectos catastróficos de infectados y fallecidos por el Covid-19 en nuestro país, ahora nos traen el circo del chivato Emilio Lozoya, este pillo de siete suelas que disfruta en su residencia los frutos de traicionar al que lo puso en el puesto para enriquecerse y enlodar por ahí al que le robó la presidencia a López Obrador (que es cierto que lo hizo, no hay duda de eso), porque nunca le ha perdonado ese atraco.

Ahora el objetivo toral de Andrés Manuel es encontrar nuevos distractores para llegar vivos al primer domingo de junio de 2021, para no perder la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y si para eso, por cierto, hay que aliarse con el diablo, lo hará.

De un plumazo se volvieron impolutos, prístinos, diáfanos, como Bartlett y Esteban Moctezuma, como los que eran parte de la mafia del poder y hoy son sus principales asesores.

Pero la popularidad cae. Los índices de aprobación se derrumban y la pólvora se acaba. De no mantener vivo el caso putrefacto del delator Emilio Lozoya, las consecuencias serán funestas para las próximas elecciones.

De no ser ciertos los “videos” y “válidas” las pruebas que incriminen a los enemigos de la 4ta (Carlos Salinas, Luis Videgaray, Ricardo Anaya, etcétera), el efecto se les podría revertir, como también sucederá si estos individuos, más Enrique Peña Nieto, no van a la cárcel por corruptos, porque la inmensa mayoría de los compatriotas compraron el primero de julio de 2018 esa promesa lópezobradorista y exigen su cumplimiento.

El caso del chivato Lozoya se ha convertido, en su conjunto, en un boomerang con consecuencias políticas-electorales dramáticas para el partido en el poder. Olvídense de los buenos presagios de las casas encuestadoras, la realidad cobrará la crisis sanitaria, la de inseguridad, la de un mal gobierno, pero sobre todo, la crisis de credibilidad de alguien que prometió conducirnos a una nación donde los corruptos pagarían con cárcel sus trapacerías y hasta el momento todos gozan y disfrutan de los dineros mal habidos, con la complacencia del señor de Palacio Nacional.

