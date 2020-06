El cisne y la boa

Este miércoles, Alberto Silva Ramos, exdirigente estatal del PRI y actual coordinador del Partido Verde en la zona norte de Veracruz, difundió una fotografía acompañado del alcalde panista de Medellín, Hipólito Deschamps.

Pero más que la imagen, lo que generó opiniones encontradas fue el comentario publicado por "El Cisne", exfuncionario y amigo cercano del exgobernador Javier Duarte.

"Gracias a @PoloDeschamps sin duda un referente de @AccionNacional por su trabajo, resultados y cercanía, por el tiempo para dialogar y encontrar coincidencias de políticas públicas que construyan un mejor Veracruz", tuiteó Silva. La reunión entre el expriista y el alcalde del PAN causó extrañeza dado que este jueves, en la Ciudad de México, las dirigencias nacionales de Morena, PT y PVEM estaban por anunciar la llamada "Alianza Transformadora 2021" para contender con candidatos comunes en los comicios federales y estatales del año próximo, lo que generó duras críticas de algunos lopezobradoristas.

Alejandro Rojas Díaz-Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, advirtió, por ejemplo, que como presidente provisional de este partido Alfonso Ramírez Cuéllar "no puede ejercer esa facultad porque implicaría la cesión de candidaturas de Morena anticipadamente y a espaldas de la militancia", señalando que "esa decisión debe ser aprobada en un Congreso nacional y el Consejo nacional". "Morena sí debe construir de nuevo la Coalición Juntos Hacemos Historia con todas las fuerzas de izquierda, democráticas y progresistas del país, pero bajo una rigurosa y seria metodología y análisis electoral, en el cual nuestro partido no sacrifique candidaturas de extraordinarios militantes de Morena para obsequiarlas sin fundamento a otros partidos políticos", dijo el suplente del senador Ricardo Monreal, quien afirmó que "si el PT y el Verde compiten solitos en 2021, es muy probable que pierdan su registro como partido político nacional". Rojas sugirió valorar muy bien el costo político-electoral de una coalición, "porque nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas", pues comentó que el PT, en Nuevo León, ha jalado con el PRI y con el gobernador Jaime "el Bronco" Rodríguez, y que "allá irá en alianza local cuando está muy competida la gubernatura", mientras que en San Luis Potosí, "el Verde quiere imponer al candidato a gobernador, que no gana solo", en alusión a Esteban Moctezuma, titular de la SEP.

"Para construir otra vez la coalición hay que aplicar lo dicho por nuestro presidente López Obrador sobre las elecciones en 2021: o están a favor de la 4T o están en contra", expuso el aspirante a dirigente de Morena. Por eso sorprendió aquí la reunión de Silva con el alcalde Deschamps, del PAN, partido que según AMLO pretende integrar el Bloque Opositor Amplio (BOA) en contra de su gobierno. Además, Silva se reunió con Diego Muñoz, dirigente de Antorcha Campesina en el norte de Veracruz, cuando AMLO arremetió en Puebla en contra de esa organización campesina del PRI.