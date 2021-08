El Covid y las clases

Al corte de la noche del domingo 29 de agosto, Veracruz acumulaba 102 mil 760 casos de coronavirus.

En menos de un mes, del 31 de julio al 29 de agosto, la entidad registró más de 22 mil nuevos contagios, al pasar de 80 mil 49 a 102 mil 760 casos en 29 días; en promedio, 758 casos cada día. Eso sin contar con la población que no acude al servicio de salud pública, a hospitales y laboratorios privados, ni a quienes sortean la enfermedad sin tratamiento médico. La realidad es que nadie conoce con exactitud el número de casos acumulados; la única referencia es que la capacidad de las camas en hospitalización general ha sido rebasada en una decena de hospitales veracruzanos. El reporte oficial indica que en Veracruz hay 4 mil 465 contagios activos –portadores del virus con capacidad para contagiar a otras personas–; sin embargo, parece que las cifras de la Secretaría de Salud no cuadran del todo: entre el 19 y el 29 de agosto se reconocieron oficialmente 7 mil 931 nuevos casos de la enfermedad; el 19 de agosto se reportó un acumulado de 94 mil 829; diez días después había 102 mil 760. La cifra oficial de casos activos sólo se explicaría si la Secretaría de Salud sólo tomara en cuenta los últimos 5 días de contagios; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha manejado que una persona deja de ser contagiosa, en casos leves, 14 días después de la aparición de los primeros síntomas. Lo cierto es que en medio de la tercera ola de la pandemia en Veracruz, entidad que se encuentra en el pico más alto de contagios, este lunes los estudiantes de las escuelas de educación básica y media regresaron a clases presenciales. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado dio a conocer que este lunes regresarían a las aulas más de dos millones de alumnos y 135 mil maestros de poco más de 10 mil escuelas. Al existir en la entidad 23 mil 427 planteles, se infiere que 13 mil de ellos no tuvieron clases presenciales; muy probablemente debido a los daños que registraron los inmuebles con motivo del impacto del huracán “Grace” en el norte veracruzano. En su discurso del inicio de cursos, el gobernador Cuitláhuac García circunscribió el regreso a clases en un acto de justicia social, dado que no todos los alumnos cuentan con las herramientas tecnológicas para las clases a distancia. “No podemos cerrar los ojos –dijo el ejecutivo estatal– al daño que se le estaba provocando fuera de las aulas, fuera del ambiente escolar, sobre todo a la niñez que más necesita de la escuela, lamentablemente la pandemia trajo también una injusticia, el niño que menos recursos tenía en su casa para adaptarse a la educación a distancia, era el niño que más necesitaba la escuela para superar la pobreza…” Así, desde diferentes instancias y oficinas gubernamentales se ha buscado argumentar la necesidad de la reapertura de escuelas. Nadie desea un problema aun mayor al que existe en el asunto del coronavirus; pero si eso ocurriera, la 4T daría argumentos a la oposición para posicionar el discurso del mal manejo de la pandemia. Ojalá no terminemos por lamentar un ritmo más acelerado en los contagios.