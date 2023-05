El deporte como potenciador económico para el sector turístico

*Por Eduardo Blanco Guillaumín





Son muchas y de gran importancia las bondades que la actividad física tiene sobre quien la práctica, no solo a nivel físico sino también mental. Pero el concepto transversal de deporte va mucho más allá. En él se aúnan conceptos como empleo, educación, turismo, valores, imagen, marca, etc.



Recordemos que Xalapa así como es considerada la ciudad de la flores, la Atenas Veracruzana, en los 80’s fué considerada “La capital del deporte” por su ubicación geográfica cerca de las montañas y del mar, su clima, ambiente cultural y social. Condiciones que fueron muy bien aprovechadas por los deportistas que hacian concentracion en la ciudad. Sin embargo, con el cambio de sede del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) a la Ciudad de Veracurz, este atractivo o beneficio natural se diluyó rápidamente.



Si bien Xalapa no cuenta con un centro de convenciones, si cuenta con varios recintos deportivos de gran nivel que pueden generar la misma derrama económica que genera el turismo de convenciones. Hagamos un ejercicio, rápido y conservador; Xalapa actualmente cuenta con 3,016 habitaciones; de las cuales aproximadamente 1600 son aptas para hospedar deportistas. Esto representa 48,000 habitaciones al mes. El turismo deportivo puede llegar a generar el 15% de la ocupación anual de la oferta hotelera de la ciudad (86,400 habitaciones). Actualmente la tarifa promedio en hospedaje de Xalapa es de $450.00, lo cual nos daría un ingreso de $38’880’000.00 solo en habitaciones de hoteles para eventos deportivos. La teoría dice que cada habitación ocupada genera una derrama económica de 250% más del valor de la habitación, lo que significaría que las 1,600 habitaciones que hay en Xalapa aptas para eventos deportivos podrían generar $97’200’000.00 pesos de derrama, en restaurantes, tiendas, taxis, entre otros servicios.



El turismo deportivo podría generar anualmente $136’080’000.00, que representa 10% aproximadamente del presupuesto anual que tiene el ayuntamiento de Xalapa. Estas cantidades muestran por sí solas lo redituable que resulta atraer este tipo de turismo a la ciudad, que, a diferencia del turismo de placer que requiere alta inversión en promocionar el destino turístico y lograr un posicionamiento; el turismo generado por eventos deportivos, requiere poca inversión ya que la mayor parte de la promoción la realiza el organizador de los eventos.



A nivel turístico se compite de una manera brutal entre todos los destinos turísticos por lo que el objetivo debe ser provocar que toda la gente vaya a ese destino. Aquí, para los que nos dedicamos a esta industria en Xalapa, el deporte es uno de los grandes dinamizadores que hay porque, independientemente de que se venga a pasar un fin de semana o una semana de ocio, es el momento de presentar tu ciudad, de presentar tu comunidad autónoma, y es el momento de generar esa atracción no solo para ese evento sino para mucho más.



Es momento de que en conjunto, empresarios y el gobierno, apostemos, creamos y trabajemos juntos para desarrollar a Xalapa como la ciudad del turismo deportivo aprovechando la infraestructura que ya existe, y sumar otros recintos más, tal es el caso del velódromo de Xalapa, que con la visión y voluntad de nuestras autoridades y aprovechando la oportunidad que tiene para corregir el error de administraciones pasadas para convertir este recinto en el “Centro Deportivo y de Exposiciones de Xalapa” para desarrollar ferias, expos, espectáculos y competencias deportivas estatales, nacionales e internacionales de Gimnasia, Volleyball, Tenis de mesa, Badminton, Karate, Judo, Taekwondo, Box y muchos deportes más.



Con la suma de voluntades del sector privado, el gubernamental (estatal y municipal) y el sector educativo en todos sus niveles es posible que el turismo deportivo se vuelva una realidad en Xalapa, dándole a la ciudad y a quienes la habitamos un aire fresco y renovado para las siguientes generaciones.



*Consejero Coparmex-Xalapa