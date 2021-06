El día después

El proceso electoral más grande de la historia de México no terminó ayer con la jornada electoral vivida.

Como muchos de los que me leen, escuchan o ven, ya saben que mi artículo lo tengo que entregar a todos los medios que lo publican, impresos y electrónicos, el domingo por la tarde, por tal razón no conozco los resultados electorales que empezaron a conocerse después de las 10 de la noche, y que hoy lunes ya son del dominio público, aunque la inmensa mayoría de ellos no serán válidos debido a las impugnaciones que lloverán, primero ante las autoridades locales electorales, y al final ante el Tribunal Federal Electoral, lo que conllevará a que tanto supuestos triunfadores como perdedores vivan en la zozobra hasta el 31 de diciembre, fecha límite que el marco legal le permite a ese órgano para dictar sus sentencias.

Considero, sin temor a equivocarme, que un gran número de puestos de elección popular se decidirán a partir de los meses de octubre, noviembre, diciembre y más, si al final el titular del Poder Ejecutivo federal alienta a su partido a la inconformidad, al reclamo del fraude y a la nulidad de las elecciones en donde los triunfos no se le den.

Lo que hoy usted estará confirmando con los resultados del PREP, es que aquella afirmación que hice desde 2019 y gran parte de 2020, en los artículos publicados en este mismo medio: “La ruta de Morena al despeñadero” y “Los efectos del mal gobierno”, donde precisé que el partido de Andrés Manuel López Obrador jamás volvería a obtener los 30 millones de sufragios que capturó en 2018 y que se olvidaran de la mayoría calificada en la Cámara baja del Congreso de la Unión, se habrá consumado (lo mismo en el Congreso local de nuestro estado).

Habrá tiempo en las próximas semanas para ir corroborando lo que a la luz de la dialéctica anticipamos: como sí Movimiento Ciudadano fue el partido político que porcentualmente más creció en el país, a pesar del fuego furtivo y directo que durante toda la campaña las dos coaliciones le endilgaron, buscando desprestigiarlo.

Deberá correr el tiempo y las impugnaciones que a partir de esta semana alzarán los partidos políticos ante las autoridades electorales, porque muchos de los que hoy se proclaman triunfadores, los tribunales que califican las elecciones les tirarán ese título y varios de los hoy perdedores podrían darle la vuelta al resultado y/o lograr la anulación de la elección para repetirla.

Lejos estamos de afirmar que ha concluido el proceso electoral 2020-2021 y más, si en la mañanera de este lunes el presidente López Obrador atiza el fuego y enciende los ánimos que espero se encaucen siempre por la vía de las instancias electorales y nunca de la violencia, porque de esa pesadilla ya quisiéramos despertar.

