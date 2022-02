El dilema de ser un emprendedor

Apenas acababa de decir a los empresarios del sur del estado que con colgar el teléfono se terminaba la extorsión, los delincuentes se encargaron de enmendar la plana.

La sencilla fórmula no sirvió, como era previsible, y sólo generó indignación en el sector privado de Coatzacoalcos, donde el Ejecutivo ofreció una conferencia de prensa después de presidir la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. En ese municipio, sobra decir, que la inseguridad es tan extrema, que muchos pobladores han optado por huir de ese lugar. A los comerciantes, además de ser frecuentemente extorsionados, los grupos del crimen organizado que operan en esa zona, les cobran piso para que puedan trabajar. Para eso, tampoco el mandatario les ofreció solución. Es otro cáncer que padecen en esa región, igual en otras partes del estado, donde abundan este tipo de quejas. Es la realidad, a pesar de las cifras oficiales de que existe una baja en delitos de este tipo, que no son los resultados que ofreció el actual gobierno, ya con tres años de ejercicio, para para pacificar el país, de lo cual siguen echándole la culpa al pasado. La mañana de anteayer lunes, en el centro de Minatitlán, un establecimiento de venta pequeñas especies marinas para peceras domésticas fue rafagueado por presuntos miembros de la delincuencia organizada; es probable que el dueño haya atendido la idea del Ejecutivo estatal de colgar el aparato telefónico y dejar de responder llamadas de números desconocidos, no ceder a la extorsión ni a las amenazas de los delincuentes, pero lamentablemente olvidó colocar cristales blindados para detener las balas de los criminales que dispararon a su local. De ahí que las críticas van a arreciar, como la de que “si no hay seguridad ni mano dura (para defender a los ciudadanos, comerciantes, etcétera), el gobierno será rebasado (… y) no hay (ni habrá) modo de hacerle frente a todo esto”, escribe Carlos Camacho en redes sociales. Los grupos delincuenciales hacen de las suyas, sin gravitar mucho la presencia o el aumento de las fuerzas de seguridad con rondines, que ya no son disuasivos; parecería que les han tomado la medida, y sólo cuando los criminales son sorprendidos por las fuerzas del orden, suceden enfrentamientos armados que dejan muertos, heridos y detenidos. ¿Cuándo se trabajará de un modo efectivo? Eso es imposible saberlo, pues hasta ahora el gobierno parecería satisfecho de los malos resultados que se presentan. La recomendación del gobernador García Jiménez no deja de ser anecdótica, una lamentable ocurrencia, pero más allá, se trata de una política que se diseña a nivel nacional y todos los morenistas, como en su caso, se mantendrán firmes a ese lineamiento de mantener inalterable esa estrategia de seguridad. Así que, los dueños de negocios, de Coatzacoalcos, Minatitlán o de cualquier otro municipio veracruzano, tendrán que ajustarse a lo que puedan hacer para defenderse y defender sus negocios, que puede ir, desde contratar servicios privados de seguridad, mudarse a trabajar a otro estado de la República o, conforme a la ley, adquirir un arma para hacer frente a los delincuentes. A eso se está obligando a todos quienes tienen necesidad de trabajar en un negocio propio o invierten sus recursos en una pequeña o mediana empresa.

