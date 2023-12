El dolor y la revictimización de las víctimas

El dolor de las víctimas es cruel, discriminatorio, revictimizante y lastimoso, además de sufrir directamente el abuso y la agresión son señaladas por su propia comunidad, llámese estudiantil, por los propios maestros y directoras corruptas, permisivas, misóginas y cómplices, quienes son capaces de mentir y realizar informes falsos, amañados para cubrir el delito; su falta de profesionalismo, ética y trabajo mal hecho las llevan a mentir, somos testigos de los acosos sexuales y abusos sexuales en las escuelas, desde primaria hasta la universidad.

Existen protocolos de acoso sexual, hostigamiento sexual, y hasta la fecha no se llevan a cabo por flojera y mediocridad, por lo mismo son letra muerta.

Existen las víctimas directas y víctimas indirectas. De acuerdo con la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, el artículo 4 dice: Las víctimas directas son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesto en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y local, tratados internacionales en la que el estado sea parte.

Las víctimas indirectas son los familiares o las personas que tengan a cargo una víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella.

Las víctimas que sufren acoso sexual o una violación sexual caen en depresión, ansiedad, y muchas de ellas atentan contra su vida, es importante que sean atendidas por especialistas. Lo delicado es que son señaladas por los maestros y directoras.

Las víctimas buscan ayuda y comprensión en sus autoridades educativas y reciben todo lo contrario, las señalan y no hacen nada para protegerla del bullying hecho por sus propias compañeras y compañeros. Y lo más delicado es que lo hacen porque ellos saben que son culpables de los abusos y acosos sexuales, porque no realizan sus rondines de manera eficaz, y aparte se protegen entre ellos para no verse perjudicados en su trabajo.

Vimos el caso de la chica Esmeralda Abigail, de 19 años de edad, de la comunidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec, estudiante de telebachillerato, quien sufría constantes violaciones sexuales por su profesor Roy, acudió con la directora quien pensó que la ayudaría, y resultó lo contrario, protegió en todo momento al agresor y aparte la criminalizó y revictimizó; Abigail se quitó la vida el 3 de mayo de este año.

Sufrimiento y tortura sufren las chicas abusadas sexualmente, son señaladas, discriminadas, criminalizadas, las culpan a ellas y las revictimizan por la propia directora, los profesores y prefectos, “les tienen marca personal”, es decir, las castigan, les levantan reportes, incluso inventan reportes, donde hacen sentir culpables, realizan actas en contra de la víctima, se unen los profesores por petición de la directora para hacer que la niña se vaya de la escuela, y las empiezan a reprobar a las alumnas y les importa un cacahuate el sufrimiento de la víctima, cuando ellos también son culpables de esa violación sexual, ya que fue en el turno, horario y escuela que es trabajo de ellos.

Y me pregunto, ¿por qué hacen esto? 1.- Porque no les conviene que sus superiores se enteren. 2.- Arman todo en complicidad para no ser culpables de la falta de responsabilidad que a ellos les corresponde.

Quiero decirles a las niñas y adolescentes que cuando alguno de sus compañeros las toca de manera inadecuada, no lo permitan si tú no quieres, “no es no”, porque el obligarte a hacer algo que tú no quieres es un delito grave. Aunque existan aparentemente situaciones que te hagan ver que tú eres culpable, no es así, no lo eres, “no es no”.

margot.07@hotmail.com