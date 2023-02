El domingo vamos a defender el voto

Recientemente, a un diputado moreno, de esos levantadedos que no tienen otra cosa que hacer, se le ocurrió la grandiosa idea de proponer una pena económica para quien haga chistes, memes, critique o de plano reclame agresivamente de manera verbal, en caricatura, en chistes o artículos abiertos al público, la persona o acciones del presidente, secretarios, legisladores federales o locales, con lo cual trata de poner una barrera a la libertad de expresión.



¡Ah!, pero eso no tiene ida y vuelta pues tanto legisladores de Morena como Andrés Manuel, sí critican, insultan, lanzan vituperios y tratan de ridiculizar a comunicadores, periodistas, escritores y personas de diferentes ámbitos productivos, a los que les llama cotidianamente conservadores, fifís y otros adjetivos de menosprecio o insulto y para ellos no se menciona la misma sanción.



Tan sólo de los altos niveles de gobierno y bajo la mesa, desde la presidencia, se ha presionado a medios informativos, para despedir a varios comunicadores de valía y de valor para criticar las erróneas acciones y propuestas de quien se siente amo y señor. Siendo personajes públicos, deben aceptar que están expuestos a la crítica y análisis y que estas son llamadas de atención para que enmienden el camino y no empecinarse con sus ideas salidas del insomnio que solo deja tontejadas o copiadas de otros a los que también se sienten salvadores, virreyes o amos del mundo.



Y hablando de levantadedos, el Senado, con mayoría partidista, acaba de aprobar el llamado plan B de la ley electoral, la cual como su antecesora va encaminada a doblar al Instituto Nacional Electoral, a fin de poder incrustar en su consejo a individuos (y como hablan ahora los políticos que reprobaron español en la primaria, individuas) elegidos a modo para boicotear las elecciones próximas de este año y la grande del 2024, para que a la manera de los prinosaurios se mantengan en el poder, seguir mamando de la ubre y tapar todas las transas y errores del actual gobierno, entre ellas el error de Andrés de no escuchar a sus asesores para continuar la magna obra del aeropuerto de Texcoco y salir con su batea de babas de que los paró porque así lo quería el pueblo, mismo que en su vida se ha subido ni subirá a un avión, porque con la frase de primero los pobres se ha empeñado en que cada día haya más pobres que pueda controlar a base de dádivas y hambre.



Y como se mofa de la institución que le permitió llegar al poder con elecciones limpias y válidas, lo mismo que a toda su camarilla en ambas cámaras y en todas las gubernaturas bajo su mando, ahora también se mofa de la decisión del verdadero pueblo que mantiene este país, que provee y financia todas sus luminosas ideas y proyectos, el capital con lo que mantiene al otro pueblo aborregado que come de su mano y que ha impedido que nuestra nación se vaya a un hoyo más hondo. Mofa y ridiculiza a quienes están listos para una nueva marcha el próximo domingo, para defender pacíficamente el voto, al INE que tanto esfuerzo nos ha costado a los mexicanos y que asegura la democracia.