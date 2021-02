El drama del desempleo

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta de Ocupación y Empleo, correspondientes al cuatro trimestre de 2020.

Nadie esperaba cifras diferentes a las que presentó el Instituto; 2020 fue un año trágico para México y para Veracruz, tanto en salud pública como en comportamiento de la economía.

En todo el país, la desocupación pasó de 3.4 a 4.6 por ciento; eso, traducido en número de personas, equivale a decir que en el año de la pandemia, 607 mil mexicanos perdieron su empleo, de acuerdo con Inegi. Es una tragedia lo que ocurre en materia de empleo en México.

De acuerdo con la fuente, más de 116 mil veracruzanos cerraron el año sin empleo, lo que equivale al 3.4 por ciento.

En el mismo periodo, cuatro trimestre, pero de 2019, la ENOE del Inegi ubicó la cifra de personas desocupadas en un nivel inferior a los 100 mil. En un año, el desempleo en Veracruz pasó de 2.9 a 3.4 por ciento.

Parecen números fríos; sin embargo, de diciembre de 2019 al mismo mes de 2020, más de 16 mil familias veracruzanas se quedaron sin ingreso.

Habría que decir que la entidad veracruzana no está entre las que registran mayor desocupación en el país; en 3.4 por ciento de Veracruz está muy lejos del 8.4 de Quintana Roo, o del 8.0 de Tabasco. Sin embargo, 16 mil familias no cuentan actualmente con empleo.

Por otro lado, en Veracruz la ocupación parcial pasó de 8.6 a 11.7 por ciento en un año; en tanto que la informalidad laboral fue de 67.8 a 68.1 por ciento.

Un incremento similar se registra en la ocupación en el sector informal, que en 2019 se ubicó en 28.2 para llegar a 31 por ciento en 2020.

En términos generales, 2020 fue un mal año para México y para Veracruz en materia de empleo y desarrollo económico; se perdieron miles de espacios en los sectores secundario y terciario.

El turismo y los servicios enfrentaron enormes problemas, de los que todavía no se recuperan los empresarios de esos rubros: los hoteles y restaurantes de la entidad ni siquiera registran una ocupación del 50 por ciento de su capacidad y ello ha generado enormes pérdidas.

De forma reciente hablaba con un empresario del sector en el puerto de Veracruz; dice que decenas de establecimientos de alimentos y hospedaje han cerrado sus puertas y que no se ve para cuándo se vuelva a los niveles considerados como normales en 2019 y años anteriores.

En Xalapa ocurre algo parecido: los hoteleros de la capital veracruzana señalaron que ni siquiera el 14 de febrero les fue bien; hablan de una ocupación de 60 ciento, cuando en años anteriores esas fechas eran de bonanza.

Lo cierto es que no hay sector productivo que esté ajeno a la crisis que generó la pandemia y ello se refleja en una enorme pérdida de empleos en Veracruz y en todo el país. Es un escenario lamentable del que la entidad no ha podido salir y muy probablemente no saldrá durante todo 2021.