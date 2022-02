El efectivo es un bien o valor intangible representado por el dinero, papel moneda, o bien otros activos de fácil realización, de los que se dice ¡es como el efectivo!, como es el caso del oro y la plata; ahora se asemejan los bitcoins. No es otra cosa: “Un bien que todos quieren”.

El dinero es antiguo como la humanidad. Su antecedente es el trueque, medio por el cual se obtenían alimentos, cosas u objetos, que no tenía un clan o tribu.

Posteriormente Roma organizó bien la medida de valor con el “Denario”, origen de la palabra dinero, cuya pieza más apreciada eran los sestercios; no había “Legión” que no ambicionara tenerlos.

Los primeros que establecieron la moneda fueron los turcos, en el siglo VI antes de Cristo, con el rey Alayattes, que emitió la moneda “León”, utilizando el oro y la plata. Otra moneda fue emitida años después por el imperio griego con la efigie de Alejandro Magno; los chinos utilizaron la plata y fueron los precursores de los billetes que Marco Palo trajo a Europa y es ahí donde se extendió su uso. Los mongoles con el emperado Kubali Kan fueron los precursores de las garantías, pues certificaron los billetes con la existencia de un deposito en oro; este es el antecedente del cheque. El cheque aparece en Inglaterra en el siglo XVIII, legalizándose su uso a principios del XIX.

Podremos citar a la tarjeta “Dinners Club” como el primer medio de un plástico aceptado, donde al presentarla se tomaba como pago para el Club y posteriormente el comensal lo pagaba, desde luego con un cargo adicional. Bank of America crea Visa en 1958 y al Inter bank card association, con Master Card, año en que aparece American Express. Todo esto es muy bonito para llegar a la conclusión que el dinero es un bien con un denominador, que tiene mil maneras de manifestarse y una de ellas es el “efectivo”.

Todas las demás formas de intercambio aceptado tienen referencia, es decir, se sabe de dónde provienen, pero el efectivo no; es un bien que no tiene dueño, tiene poseedor, de ahí que la evolución monetaria ha traído consigo la evolución de las haciendas públicas, concretamente los “fiscos”, que son los encargados de recolectar los impuestos.

Entidades que quieren saber quién es quién, cuánto gana, el origen de sus ingresos, de su riqueza, concretamente que la fortuna tenga un origen lícito y que haya pagado sus impuestos.

Pero los que no consideran esta norma son aquellos que tienen un modo ilícito de ingresos, por comerciar con productos prohibidos o traficarlos, como es el crimen organizado y aquellos que no detecta el fisco como el comercio informal, que en términos generales no pagan o pagan impuestos no acordes a sus ingresos.

Su caracteristica: todo lo hacen en efectivo o quieren cambiarlo por otros valores que lo legitimen, de ahí que el fisco ponga sus reglas para combatirlo, por eso combate el efectivo, busca medios a los cuales pueda tener acceso, como los bancos, notarios, grandes comercios y todo aquello que le permita saber la pista del dinero.

La Ley del ISR, en su artículo 55, fracc. IV, cita: Las instituciones financieras que integran el sistema, tendran además las siguentes obligaciones: IV: Proporcionar mensualmente a partir del día 17 de cada mes la información de los depósitos en efectivo que se realicen a o en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes, cuando el monto mensual acumulado exceda $15,000.00.

Se entiende como depósito en efectivo los realizados en moneda nacional o extranjera que se ralicen en cualquier cuenta a su nombre, no se consideran aquellas realizadas por transferencia electrónica o traspaso entre cuentas.

La medida es que todo dinero en efectivo está sujeto al impuesto sobre depósitos en efectivo (IDE) y de acuerdo con las publicaciones realizadas, estará a cargo de las instituciones financieras el gravarlo.

Por su parte, el SAT, a partir de 2022, pondrá atención mayor a esta práctica, lo importante es conocer los movimientos de los causantes en efectivo. Otra ley, la de Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Lícita, acepta que pagues en efectivo los siguientes bienes, desde luego con la declaración a la autoridad:

Compra-venta de inmuebles: $719,200.50 o 8,025 umas. Compra-venta de vehículos nuevos o usados, aéreos o terrestres: $287,680.20 o 3,210 umas. Compra-venta de relojes, joyería, metales y piedras precisosas, por pieza o lote, así como obras de arte: $287,680.20, misma cantidad que aplica para arrendamiento de inmuebles, servicios de blindaje, concursos o sorteos, compra-venta de acciones o parte sociales.

Desde luego como lo referí, el efectivo que se pague deberá tener una procedencia lícita, pero las cantidades mayores a $15,000 por depósitos a cuentas de contribuyentes, pago de tarjetas de crédito, están gravados.

Estamos bien controlados por la autoridad fiscal, así que usted decide sobre sus finanzas, y en caso de duda consulte a su contador.