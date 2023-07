El ego o sobre el UNO

Hablar del ego es hablar del UNO. Este UNO no participa en nuestra sociedad actual identificándose con el reino de lo igual, de lo idéntico. Resulta curioso que en un momento como el presente en el que se pretende que sea la diferencia lo que predomine, sea más bien lo igual lo que imponga su carácter despótico, estableciendo un dominio de identificación positivo bajo las fórmulas del capital, las tecnologías y las redes sociales.

En todo ello encontramos una adherencia al pensamiento de lo UNO que es el dominio de lo impersonal. Ahora bien, el pensamiento del UNO es el del ego, de lo que me confiere una identidad absoluta y libre de toda diferenciación, en la que pretendo reconocer mi autonomía e independencia respecto de los demás. Es así como la idea del UNO no es otra cosa sino el aumento del ego, y por ende el de la total exclusión respecto de los demás, sobre todo de los que no piensan, ni viven o creen como yo.

¿Cuáles son las formas en que se aumenta el ego? Sin pretender imponer un carácter absoluto a las formas que se mencionarán aquí, parece que cada una de ellas impone un pensamiento y una estética que hace olvidarse de los demás, y que conlleva a una tal saturación que ha permitido que se multipliquen las clínicas de atención psicológica o terapéutica, pues al aumentar el ego han aumentado las enfermedades psíquicas, y por ende la demanda de atención también ha ido en aumento. Y es que resulta enfermizo un pensamiento que excluye al otro y que se centra sólo en el poder del UNO. El regodeo de este tipo de pensamiento construye baluartes, murallas impenetrables en donde los demás no pueden vivir, un pensamiento en donde se le da pauta al discurso delirante del yo. El aumento del ego destruye relaciones interpersonales, socaba las relaciones amorosas, destruye las relaciones entre los miembros de las familias; el aumento del ego es el declive del amor.

Pero mencionemos algunas formas de aumento del ego. Y es que el ego se aumenta en los espejos, en los aparadores que “replican” la imagen de uno mismo, en los centros de mejoramiento de salud física, en los centros de belleza, en las redes sociales, en el uso excesivo de los filtros, en algunas prácticas terapéuticas o psicológicas, e incluso en ciertas formas de espiritualidad como los de la New Age, etc. Como se ha mencionado anteriormente existe un predominio en estas prácticas que aumentan el ego –aunque no tiendan en algunos casos necesariamente a ello– pues es el exceso de posicionamiento centralista del yo lo que lo aumenta, la falta del otro, el exceso del UNO.

La cura al Imperio del ego consistiría en desinflarlo, en darle muerte a sus estrategias de dominio y control, en la búsqueda de su desplazamiento, en su vinculación con los otros que le constituyen y por medio de los cuales puede decir “yo”. Es la disminución del ego lo que permite el aumento “real” de sus vínculos interpersonales.





