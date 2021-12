El encono panista

Un caso paradigmático del encono y división que permea en el PAN de Veracruz, y que podría afectar aún más a esa organización si no concilian sus intereses los grupos enfrentados este domingo por la dirigencia estatal...

Es el sucedido en Álamo, donde el actual alcalde Jorge Vera Hernández, anteriormente entregado seguidor del Grupo Yunes y ahora de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, fue abucheado e insultado por simpatizantes del bando contrario en la mesa de votación, donde hasta colgaron una manta con su foto y la inscripción de “traidor”; a Vera le atribuyen el triunfo de Blanca Liliana Arrieta Pardo, de filiación morenista, por quien falló el Tribunal Electoral de Veracruz avalando los resultados en la elección municipal. Hasta la tarde de ayer no había reportes de incidentes graves en las votaciones azules en el estado, tampoco tendencias, ni a favor o en contra del actual dirigente con licencia, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, para extender su periodo hasta el 2024, o de Federico Salomón Molina, emergente que suplió para presidente en la planilla a Tito Delfín Cano, después de que éste fue enviado a la cárcel para concluir una investigación iniciada en el gobierno de Miguel Ángel Yunes por presumibles delitos cometidos a su paso por la alcaldía de Tierra Blanca. Del resultado de esta elección interna dependerá la suerte del PAN y de sus militantes, fortalecerse o debilitarse, con lo cual enfrentar al partido gobernante que creció y sigue creciendo electoral y políticamente en la entidad, frente a lo cual dicha organización requiere de un liderazgo que calme las turbulentas aguas que amenazan con hacer zozobrar ese barco. ¿Eso es posible? Tal es la disyuntiva, y no que sea Joaquín Guzmán o Federico Salomón Molina quien la dirija. Mañana seguramente habrá mayor claridad en el resultado, pero más que otra cosa en las líneas discursivas que van a marcar la posición que tome cada uno de esos grupos.

No va a parar con su posicionamiento mediático y recorridos por el estado el veracruzano Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura. El jueves sostuvo una conferencia de prensa vía zoom con periodistas del estado, el sábado en Tuxpan acudió como invitado a un Conversatorio por la Educación organizado por la Sección 56 del SNTE, al que también asistieron delegados de la Sección 32, con aproximadamente mil 500 maestros de Tantoyuca, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Orizaba, Xalapa y Tuxpan, entre muchos otros, donde fue “arropado” por los dirigentes magisteriales Lázaro Medina Barragán y Mario Hernández Sánchez, a quienes ofreció respaldo en sus planteamientos de más presupuesto, modificación a la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros, vivienda, homologación de salarios del ISSSTE con los del IMSS, entre otros. Estos encuentros no pasan desapercibidos por quienes saben la importancia de fuerza política de dichas organizaciones; y para no dejar duda de trabajo en tierra, este domingo en Tantoyuca, cumplió con la donación de su aguinaldo para llevarles juguetes a niños y niños, en este caso de la zona norte, con motivo de las fiestas decembrinas; y aunque no cayó bien en algunos sectores de la sociedad, respaldó la modificación del delito de “ultrajes a la autoridad” que otorga mayor penalidad en el estado a este delito, cuestionado por la iglesia, cámaras empresariales, partidos políticos, organizaciones defensoras de derechos humanos y agrupaciones de abogados, incluyendo al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, quienes piden su derogación por el uso represivo y político que está se le está dando a su aplicación. En fin, muy echado para adelante.

opedro2006@gmail.com