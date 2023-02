El entramado de intereses variados

El interés fundamental de cualquier nación debe recaer en su mejoría, en la consolidación de su soberanía, de su autonomía, lo más posible para ensanchar su autogestión, su propio desarrollo, y por ende convivir con mayor equidad con otros pueblos.



La competencia por adueñarse del mundo, ahora parece de la medida de un pastel enorme, venimos siendo para algunos superempresaurios no más que un paquete económico a regatear, comprar, vender, usar o explotar sin ningún tipo de consideración.



Hacia dentro de todo México hay opiniones diversas, tanto a favor como en contra de las políticas del estado en que se conduce a nuestra patria. Sabemos, y queremos entender que la democracia es una aliada de todos nosotros, y nuestra libertad de expresión no ha sido coartada por nadie. Aunque ello da pie a que todos seamos opinólogos, juristas, políticos, estadistas, economistas, y lo cierto que una grave característica humana lo es la “inconformidad”.



El presidente Obrador recibió y premió al presidente de Cuba el señor Miguel Díaz Canel, y se ha hecho un rebumbio al respecto, cuando en realidad se trata de definir una posición de justicia histórica ante la demanda de otros intereses ajenos y cercanos a la propia isla de Cuba. Antes los presidentes de la república invocaban a Cuba como un aliado inseparable, y recordemos cuando a ras de frontera el presidente yanqui Ronald Reagan, envío a su enorme ejercito a hacer ejercicios intimidatorios en contra de nuestro país. Inmediatamente el entonces presidente Miguel de la Madrid se comunicó con Fidel Castro, y éste le otorgó todo su apoyo político y militar en una declaración pública y multitudinaria, recuerdo estas palabras: “Aquello que le hagan a México, es igual que si se metieran con Cuba”.



Mágicamente desapareció el ejército y la fuerza aérea yanqui de nuestra frontera, yo digo que Reagan andaba mariguano, ya que él mismo afirmó haberse puesto hasta atrás de grifo, pacheco, loco, y drogado siendo presidente en funciones, y lo dijo con orgullo que él había consumido suficiente yerba o cannabis fumada, y que no le encontraba mayor pero a su consumo. Si ese ejemplo dio el entonces presidente, ¿Qué nos podíamos esperar de él? Creo que muy poco.



Hoy América es el continente de la esperanza por la renovación de la vida, con todo y las diferencias de pensamientos, sentimientos, sistemas de salud, educación, impartición de justicia, servicios variados, y productividad.



Vemos también el apretón político por la gubernatura de Coahuila y del Edomex, y uno de los puntos torales ha sido el elevado costo del funcionamiento y de la validación que otorga el INE en tales procesos. Aquí todos en un 90% o más, somos pueblo raso, la mayoría empleados en diversas empresas, oficinistas, magisterio, hay mucho subempleo, y aún con ello se critica a los programas sociales. Si tales programas no existieran habría mucha calamidad para todos, sé que dirán que son clientela electoral, pero apuesto a que nadie estaría dispuesto a revocarlos, lesionando con ello la ya vulnerada y vapuleada economía de emergencia ante la crisis actual.



Crecí con música rock, disco, he consumido muchos productos de origen yanqui, sé un poco de inglés, pero mi origen es ser educador y normalista, participé en cuestiones políticas, y aún puedo hacerlo. Pero no estoy casado con el abuso, ni con la explotación de recibir “espejitos a cambio de vender mi alma al extranjerismo”.