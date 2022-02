El Estado de derecho nunca ha sido nuestro fuerte

En artículos anteriores comentamos que no hay palabras que carezcan de una intención. La forma en la que se pronuncia cada letra, el volumen y su cadencia configuran el mensaje que implica una lectura por parte de quienes lo escuchan.

No hay una conversación, por mínima y simple, que carezca de sentido, que revele el estado de ánimo, los propósitos e ideas que se pueden acompañar por expresiones corporales. Las palabras se van engarzando y crean una red de significado que genera un terreno común en el cual, el discurso adquiere la dimensión propicia para la comunicación.

Sin embargo, cuando uno de esos hilos se impone como un ejercicio de poder, todo adquiere un matiz muy diferente. Las intenciones y los significados se van cargando de una relevancia y simbolismo que dejan atrás esa levedad con la que se puede hablar del clima. Esa premisa que planteaba la capacidad de quienes formaban parte de la política mexicana para dominar un lenguaje propicio en la construcción de un discurso se ha diluido paulatinamente. No, de ninguna manera los viejos políticos son el paradigma de la verdad y de la elocuencia, no obstante, algo ha comenzado a permear en la comunicación que nos revela que, como sociedad, somos el resultado de una pésima educación que hemos padecido históricamente en este país.

Durante los últimos años se ha puesto de manifiesto que el discurso basado en el uso de palabras simples, frases coloquiales y ocurrencias ha adquirido un mayor impacto por la sencilla razón de que es el lenguaje que ha desencantado a lo largo de estos tres años el actual habitante de Palacio Nacional. El guión está escrito, sólo se debe actualizar con lo que se requiera.

El pensamiento socialista, de izquierda, de solidaridad obligada por el Estado, de abolición de la propiedad privada, de construcción de un hombre nuevo libre de egoísmo, es infantil. El idealismo sin anclas en la realidad es propio de las mentes inmaduras; si no nos gusta cómo funciona el mercado, pues hay que abolir el mercado. Si las leyes de Newton afectan nuestro constructo e ideales, hay que usar la política para abrogarlas.

Uno puede autogobernarse para no pecar. Uno, como cabeza familiar, puede lograr que los parientes acepten un marco moral y que lo acaten mientras vivimos juntos. Cuando la gente se enfrenta a los incentivos del mundo real, ese freno moral que nos inculcaron no necesariamente se mantiene. Habrá el adulto que diga "mi mamá no me enseñó eso", y se dé la media vuelta ante una situación moralmente cuestionable. Hay cosas moralmente reprobables, que no están castigadas por las leyes. La corrupción tiene múltiples facetas. Todos sembramos lo que cosechamos. El que siembra vientos cosecha tempestades. Un jitomate podrido pudre a todos. Nadie ha sabido de una fruta sana que cure de la podredumbre a las que la rodean.

En artículos anteriores argumentamos que Nieto, Romo, Urzúa que eran legítimos interlocutores del Presidente con sectores que el primer mandatario no suele escuchar, pero la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica dejó un hueco, un vacío en la interlocución, en la moderación, en la comprensión de la realidad e incluso en la relación personal con el mandatario, que apenas está aquilatando ahora, con la suma de despropósitos y errores que se están cometiendo desde Palacio Nacional, donde nadie (quizá sólo Adán López y los secretarios de la Sedena y Marina) son capaces de decirle que está equivocado.

Decíamos que después de la renuncia de Julio, que "Scherer era, es una de las personas más cercanas y leales al Presidente. Una frase de su carta de renuncia lo define, hay compromisos finitos, los de la lealtad y la amistad son irrenunciables". Eso es lo que hizo Scherer diferente a buena parte del resto del equipo presidencial.

No es sólo que tuviera acceso al poder, que varios lo tienen, sino que lo utilizara para allanar problemas, no para provocarlos, para establecer líneas de diálogo incluso con adversarios, para establecer líneas rojas que no se pudieran cruzar, ni por los de adentro, ni por los de afuera. Y, al mismo tiempo, para escuchar y ser escuchado, sin intermediarios, por el Presidente. Lo que logró el Presidente en su primera mitad de gobierno pasó por las manos de Scherer. Las normas legales y la operación política, para convertirlas en realidad, para hacer constitucional los apoyos sociales, la conculcación de las condonaciones fiscales que significó enorme recurso para el erario. Hoy, Adán Augusto López intenta cumplir con parte de esa labor, pero ya el contexto cambió, es diferente.

Pero el hecho es que son muy pocos, realmente muy pocos, los funcionarios que en esta administración federal operan y, que además, lo hacen hacia afuera, no sólo hacia el coto cerrado de sus dependencias. Había un capítulo que muestra esa forma de operar de Scherer. Es sabido que él y su familia controlan el paquete accionario de la revista Proceso. Con Proceso se puede estar o no de acuerdo, pero lo cierto es que Scherer le dio, desde su poderosísima posición en el gobierno, absoluta libertad editorial a la revista que fundó su padre, son Julio Scherer. Eso implica una forma de ser, de entender la política, la comunicación, los medios, las relaciones con los demás. Y esa lógica se aplicó en otros ámbitos, en otras relaciones, en otras negociaciones. Pero Julio, el hermano, que no ha perdido la relación con el Presidente, ya no está en Palacio, están quienes blindan cuchillos largos para los suyos, para los que lo fueron y para hipotéticos o reales enemigos. Decía Víctor Hugo que en el infierno cabe todo en una palabra soledad.