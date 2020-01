El exhorto de la senadora de Morena a la fiscal temporal

La voz que le pide a la fiscal encargada que considere su permanencia en el cargo no es de cualquiera, se trata de alguien cercano a los afectos de Andrés Manuel López Obrador.

El martes 28 la senadora Gloria Sánchez Hernández se refirió a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, por el tema de su parentesco con la Jefa, su prima ligada a un grupo delincuencial.

Así lo dijo la maestra Gloria: “Ella misma debería considerar la pertinencia de continuar o no, porque sí es cierto: nadie escoge a la familia, nada más que en el caso de servidores públicos todo afecta, estamos a la mira de muchas opiniones y puntos de vista; yo creo que habrá de considerarse con toda madurez esa situación y tomar la mejor decisión que no afecte al trabajo de la Fiscalía”.

Este planteamiento de la senadora se dio exactamente un día después de que el gobernador Cuitláhuac García le manifestara su respaldo a Verónica Hernández durante una accidentada conferencia de prensa.

No tardó mucho en responder la fiscal encargada, pues en RTV, el canal de televisión oficial del Gobierno del Estado, declaró que fue evaluada durante dos días y que no le preocupó porque "no hay nada que ocultar cuando eres transparente, cuando te conduces con la verdad".

Dijo que la Fiscalía General de la República le notificó los resultados al Congreso de Veracruz y que cumple todos los requisitos de ley para inscribirse cuando se dé a conocer la convocatoria para designar al nuevo Fiscal General del Estado.

Es evidente la lucha interna en Morena, de no ser así no habría razón para que la senadora cercana al presidente saliera a cuestionar a la fiscal temporal justo un día después de que recibió el espaldarazo del gobernador.

Habrá que ver hasta dónde el grupo local de Morena logra sostener a su fiscal temporal y si puede convertirla en titular, pues como se ver hay quienes presionan en la CDMX para que llegue alguien que no afecte a la institución.

Y para los que andan activos en busca de ser postulados para la alcaldía de Xalapa, un nuevo nombre se suma a la ya larga lista de aspirantes. Se trata del rector de la Universidad de Xalapa, Carlos García Méndez, de quien circula el dato de que el domingo 9, en las mismas instalaciones universitarias dará a conocer que tiene la intención de ser candidato.

La información al respecto precisa que iría por el partido que lo quiera abanderar, menos por el PRI. Ha de ser porque a este instituto político no le ve la más mínima posibilidad de triunfo.

Y otro nombre que se agrega a los que podrían ser candidatos, pero por el puerto de Veracruz, es el del reportero de televisión Francisco Martínez Lozada, quien en la actualidad apoya en tareas de difusión a Redes Sociales Progresistas, partido naciente plenamente identificado con la maestra Elba Esther Gordillo.

Para la alcaldía porteña ya han sido mencionados también Bingen Rementería, Anilú Ingram, Carolina Gudiño, Mariana Dunyaska y Rosa María Hernández Espejo.

