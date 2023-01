El final de una época

La Iglesia es una institución que ha nacido por el envío de Cristo a los apóstoles para sanar, predicar y mostrar el amor de Dios a todas las naciones.



A lo largo de todos estos siglos de existencia, la Iglesia ha tenido que superar, con la ayuda de Dios, la serie de desafíos y problemas que se le han presentado desde diferentes frentes. Muchos propiciados por los mismos pastores y muchos otros por quienes han querido silenciar el mensaje del bien y del amor. Cristo lo anticipó al sostener que la persecución que él sufrió sería la que experimentaría la Iglesia como su estado natural.



Recientemente la Iglesia ha hecho todo un esfuerzo por ponerse al día, por abrir las ventanas para que entraran los nuevos aires en la desgastada etapa final de la época tridentina, cargada de un añejo rubricismo misterioso que lejos de acercar a los demás a Dios, más los alejaba del encuentro con el Padre Bueno, por los escrúpulos excesivos propios de la época. Benedicto XVI fue uno de los pocos que han visto el antes, durante y después de todo este acalorado movimiento en la Iglesia. Con su muerte se cierra una etapa en la vida de la Iglesia, que respondió a los desafíos de su época. Tiempos llenos de convulsiones que pretendieron ponerla al día, permitiendo la llegada de nuevos aires con la sacudida que significó la preparación, celebración y ejecución del Vaticano II.



En su testamento espiritual habla como un hombre que sabe que se ha equivocado, porque esto es natural a todos los hombres. Como hombre de Dios, que desde la infancia se supo cobijado por el amor de Dios que no deja de acariciar a sus criaturas con muestras tiernas de amor. También habla como un duro y estricto académico, como científico de la fe que combatió el relativismo, el liberalismo, el marxismo y tantas corrientes. Como un hombre único e irrepetible en casi 200 años tuvo la fortuna de ser un pontífice emérito.



Un hombre que deja un gran legado para todos, propios y extraños. Con él termina la época de los pocos supervivientes del preconcilio que deja a los cristianos la enseñanza de discernirlo todo para quedarse no sólo con lo bueno, sino con lo mejor. Pero, también como un apasionado teólogo conciliar que defendió las verdades de la Iglesia y como un ferviente impulsor del fuego del concilio, del cual no hemos dejado de nutrirnos incluso cunado han pasado más de 50 años.