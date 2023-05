El final del tiempo pascual

Bastaron poco más de treinta años para que Jesús llevara a término la obra más delicada que pudo tener lugar en el mundo. Jamás nadie ha tenido la gravísima responsabilidad que tuvo Jesús. Sobre los hombros de nadie, en tantos siglos de historia, ha descansado un compromiso gravísimo y tan delicado; con alcances que impactarían a todos por el resto de la historia.



Pues bien, esta obra, la obra de la Redención, Jesús la cumplió con un sigiloso cuidado, fue él mismo quien, con una elegancia impresionante, marcó la pauta de cada una de sus acciones, mesurado, con tiempo, en calma, una a una cumplió las diligencias de su viaje.



Suena complicado entender lo que ahora dice el evangelio de Mateo, los discípulos en el monte se postraron, aunque algunos titubearon, es un contraste complicadísimo, ¿cómo es posible que se postraron si tenían dudas?, ¿es posible encarnar el acto de fe por excelencia que es la postración y hacerlo con incertidumbres?, las dudas son la expresión más clara de la incredulidad. ¡Qué contraste!, esto demuestra que el encuentro con el Resucitado va acompañado de las dudas que son naturales a nuestra condición humana. Lo cierto es que, también nosotros, a siglos de distancia, cada vez que nos postramos ante Él, lo hacemos con todas las dudas que nos asaltan.



En los últimos segundos en los que los ojos humanos pudieron contemplar a Jesús, Él mandó a los discípulos a ser continuadores de su obra. Les pidió que fueran a todo el mundo y que, por todos lados ellos se hicieran de discípulos para el Señor. Desde luego que no se trata de una cruzada, o de una conquista avasalladora, no es una campaña demagógica para inflar las filas en los seguidores del Mesías. La intención de Jesús es que los discípulos le muestren al mundo esas palabras que tienen la capacidad de cambiar la vida. Esas palabras amables que ponen en acción y ayudan a gustar el sabor de la vida. Esas palabras que cambiaron la vida de tantos.



Jesús se fue en su forma física, pero no los dejó a su suerte. Desde la Ascensión hasta nuestros días Jesús está con nosotros cumpliendo sus palabras. No estamos solos en este mundo. Todo lo que la Iglesia hace y emprende desde entonces, lo hacemos y emprendemos con la certeza de que el Señor cumple en nosotros sus palabras. Aquí está caminando con nosotros, subiendo y bajando, cansándose y emprendiendo junto a cada bautizado que se esfuerza por hacer nuevos discípulos.