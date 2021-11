El futuro de Cuitláhuac...

Quienes creen, están confiados o le apuestan a que Cuitláhuac García va con rumbo a su casa al terminar 2024 podrían llevarse un tremendo chasco. Sería mejor que atemperen sus ánimos.

Muchos no solo lo critican, sino que lo subestiman, lo hacen menos y hasta se burlan, pero…

Pero el gobernador de Veracruz, desde hace unas semanas -todo indica que con el permiso de su jefe, guía y líder- dio el peligroso salto anticipado que lo llevaría a continuar en la política o la función pública en las grandes ligas.

¿Por qué se afirma lo anterior? Lo explicamos a continuación.

1. Hay quienes se niegan a que creer que la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) será la candidata del presidente López Obrador. Sí lo es y en el último de los casos el Presidente solo engaña con la verdad.

Hay quienes dicen que no lo es porque AMLO no sería tan evidente y que sabiendo todo de la política no se arriesgará con alguien que perdió medio territorio de la Ciudad de México y no tiene altos niveles de conocimiento fuera de la CDMX. Sin embargo, Claudia Sheinbaum es como su hija y, lo más importante, le garantiza la continuidad de su proyecto lo más apegado a sus deseos. ¿Los otros aspirantes de Morena a la presidencia sí le garantizan eso?, usted mismo responda.

Nada nuevo bajo el sol una apuesta de esa naturaleza. Aquí en Veracruz lo vimos y lo vivimos. Fidel Herrera, que es un político del estilo de López Obrador, llevó de la mano a Javier Duarte de Ochoa hacia la gubernatura.

Igual que ahora, muchos se fueron con la finta de que Fidel no heredaría a alguien como JDO, por inexperto, sin méritos comparado con los de larga carrera y porque no garantizaba el triunfo. El cuenqueño sabía su cuento y tenía la seguridad de que él, y no a quien pusiera de candidato, ganaría la elección.

Fidel quería seguir mandando y vio en el joven Duarte la opción para ello. Le debía todo y le seguiría haciendo caso, lo que finalmente sucedió a medias.

Él, Fidel, no tenía jefe a quién consultarle la decisión, solo estaban los “sectores” de la sociedad veracruzana, así es que únicamente necesitaba crearle las condiciones para, primero, que aceptaran la candidatura y después hacer ganar a Javier.

Déjame ayuduarte, le decía a alcaldes, caciques y líderes sociales y de sindicatos. Y los ayudó o los dejó hacer a cambio de que Duarte fuera el candidato y lo apoyaran para ganar, lo que finalmente consiguió, por poco, pero lo logró.

2. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, uno de los hijos políticos de Andrés Manuel, no podría estar jugando tan cerca a favor de Claudia Sheinbaum, sin la autorización de su creador.

3. Están dadas las condiciones, hasta ahora, para que el Movimiento de Regeneración Nacional vuelva a ganar en 2024.

Dicen que para ese entonces habrá desengaño, cobro de facturas y López Obrador habrá perdido poder. Puede ser, pero lo mismo y más se dijo que ocurriría en este año y ya se vio cuales fueron los resultados electorales.

Ya lo expresó Marko Cortés, muy criticado por decir que el PAN perderá las gubernaturas en juego en 2022, salvo la de Aguascalientes, y le pusieron en su boca que también perderán las elecciones presidenciales.

El dirigente panista es realista, lo criticable es que como representante de un partido ande proclamando ese derrotismo.

En fin, a Ebrard y a Monreal solo les queda jugar a que se caiga Claudia Sheinbaum, por errores o circunstancias. Mientras tanto, ella va por todo el país con el consentimiento del líder de Morena.

Y en ese sentido trasciende que, por ahora, el gobernador Cuitláhuac García, en sus tiempos libres, es una especie de jefe de campaña de Sheinbaum. Hay riesgos fuertes, pero también mucho por ganar.

Aquí en Veracruz el morenismo que predomina desde hace unas semanas está abiertamente con Rocío Nahle, la secretaría de Energía, para que en 2024 sea la candidata a la gubernatura. Y ahora se ve que Cuitláhuac fue puesto muy cerca de Sheinmbaun, tras los mejores resultados en el país de las elecciones locales del pasado junio. ¿Qué le dice eso?