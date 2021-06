El gobernador de la mesa 10

A invitación del alcalde Fabián Domínguez Sartorius fui el martes pasado a Potrerillos, una comunidad del municipio de Puente Nacional, asentada en la orilla del Río Los Pescados.

Te invito a un ‘caldazo’ con amigos y familiares", me dijo el munícipe al llamarme para asistir a esta comida que de vez en vez reúne a amigos de Mata de Jobo y Potrerillos en la finca de don Toño y don Fallo. Fue una tarde sin igual, no sólo por el delicioso caldo de camarón de río que ahí degustamos, las cacalas con manteca y sal calentadas en comal con fuego de leña, también por la conversación, las anécdotas y experiencias de los hombres de campo, trabajadores, solidarios, amigos. Sin ningún protocolo, sin ninguna ceremonia, el alcalde Fabián Domínguez, como hijo de esta tierra, convivió con su padre, don Albino y con amigos de la infancia. En el camino, de idea y de regreso —salimos por El Crucero, comunidad que este viernes celebra su fiesta patronal— el munícipe me habló de las obras que ha realizado en cada pueblo por el que pasamos. Lo vi contento, satisfecho del deber cumplido, no sólo por la obra social realizada durante estos casi cuatro años de gobierno, también porque en el plano político-electoral también cumplió, al dar buenos resultados al partido de la alianza por la que apostó. Su trabajo, en pocas palabras, dieron resultados positivos al proyecto de la 4T en Veracruz y México. Al despedirnos desde el Palacio Municipal, ya por la noche, viajé hacia Xalapa e hice una parada en Rinconada para cenar las tradicionales garnachas. Ya eran casi las diez de la noche. Al ingresar al restaurante “Carolina”, donde siempre paro, me causó una agradable sorpresa encontrarme cenando al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Como reportero que he sido, no dudé en acercarme, antes de que llegaran sus garnachas, para pedirle unas palabras; muy respetuoso me dijo que no quería declarar nada y que bueno, si quería, que tomara fotos. De lo más discreto, el mandatario siguió conversando con dos de sus acompañantes. Carolina Suárez Contreras, la mesera que lo atendió en la mesa 10, me comentó que nunca antes un gobernador había estado en este comedero y que Cuitláhuac es asiduo visitante. A dos días de la histórica jornada electoral, que evaluó su gobierno en la entidad veracruzana, al mandatario se le vio tranquilo, relajado, saluda a comensales y atendió a un vendedor ambulante que le pidió que comprara una “lamparita” que ofrece a los visitantes. “Siempre que viene se sienta en la mesa 10 y de verdad, nunca antes un gobernador había venido a Rinconada y nunca tantas veces”, insiste Carolina, reconociendo que Cuitláhuac García Jiménez consume local. “Qué bueno que venga, necesitamos que la gente consuma lo local. La pandemia nos ha afectado mucho y por eso es bueno que los que pasan por aquí se detengan y consuman nuestros productos”, comenta. Luego de más de 40 minutos y una vez que terminó sus alimentos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez paga 186 pesos del consumo y se retira, sonriendo y saludando. “Nos hubiéramos tomado una fotografía con él”, dice Ana Karen, lamentando la oportunidad, “ya será para la otra”, añade, mientras doña Guadalupe Conde, desde la Caja, agradece la visita y desea buen viaje al Gobernador de la Mesa 10.

