El icónico 5 de noviembre

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Mañana 5 de noviembre, 50 veracruzanos integraremos la nueva Legislatura local. Me siento, como les había comentado, muy honrada con la distinción de formar parte de la historia contemporánea de Veracruz y muy comprometida a entregar respuestas y resultados a los problemas, a lo que la gente espera de nosotros, sus representantes populares.

Somos más de mil 100 diputados locales en todo el país; medio centenar en Veracruz en una Legislatura paritaria que, además, tiene enormes expectativas por parte de la gente de que sea productiva y que se haga cumplir la ley. Hace años tuve ya esta enorme encomienda, pero claro, era un Veracruz muy diferente: hoy necesitamos frenar la violencia, atender la doble crisis económica y sanitaria que trajo consigo la pandemia del Covid-19; el combate a la pobreza, a la desigualdad, y el empoderamiento de niñas, jóvenes y mujeres.

Por eso, más allá de los temas urgentes que tenemos que atender en la LXVI Legislatura local, como el Tercer Informe de Gobierno con su glosa y el análisis del presupuesto estatal 2022, entre otros, mi agenda seguirá dando prioridad, tal y como lo hice como diputada federal, a las mujeres, a los grupos más vulnerables y al desarrollo social, lo apremiante para las familias.

Trabajaré sin descanso en sumar para cambiar no sólo el presente de las mujeres de México, sino también el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes, un objetivo que va más allá de interés partidistas, que es por el bien común. Como veracruzana, tengo un compromiso con mis paisanos de encontrar prontas soluciones para miles de familias que viven con el luto y la desesperación, con quienes buscan sin descanso a los suyos, con quien necesita impulso para seguir adelante, con los que están a punto de perder la esperanza. Como mujer, trabajo por las madres y las hijas e hijos de todas esas mujeres que fueron asesinadas y a quienes aún no se les hace justicia; por dar respuesta a los problemas que aquejan a millones de mexicanas: desde los diferentes tipos de violencia que sufren, hasta los retos que se presentan para nosotras en lo económico, la salud, el acceso a oportunidades y, por supuesto, en el plano político.

Me pongo desde ya a sus órdenes, para escucharles, representarles y trabajar juntos para recuperar a nuestro estado. Les reitero que seguiré cumpliendo mi papel de oposición responsable: una férrea luchadora contra todo lo que dañe a Veracruz, y apoyaré siempre lo que sea en su beneficio.

También pongo a su disposición toda mi experiencia legislativa y, por supuesto, en el servicio público, pues la gente está cansada de improvisados, de personajes que hacen las cosas sobre las rodillas, sin dar resultados que beneficien a la mayoría. Tengan la certeza de que serán tres años de intenso trabajo, en los que no les habré de fallar; por el contrario, saben que soy una mujer entrona, de palabra y trabajadora; que siempre entrega resultados y cuyo único compromiso es Veracruz y su gente. ¡Iniciamos pues, por Veracruz, no hay tiempo que perder!

Twitter: @AniluIngram