El incremento de la distancia emocional

Aparentemente estamos muy cerca de todo y de todos, sin embargo son las nuevas generaciones las mayormente preocupadas y atrapadas en las garras de un nuevo orden mundial, el cual les ratificará un aislamiento, más una frialdad quizá crónica.



Reía en mi interior, sabía que las distancias son mentales, que las barreras son auto-impuestas, y contemplaba el fulgor de una bella flor. Una flor cercana y distante, un enigma atrapado en su propia confabulación, él reía a carcajadas, él había atrapado millones de almas. Era el fruto del futuro en lo ya presente, lo digno de lo indigno, lo cruel de lo justo, lo emblemático de lo falso, el ruido del silencio, y la apatía de los idólatras paganos, adorando a una deidad hechiza, hechicera, corrupta, feroz y terca.



Bajé las escaleras desde mi observatorio mundano, me confundí entre una muchedumbre hambrienta de amor, pero llena de fatuidad y falso orgullo, me sentí atraído por la superficialidad de tal vida, es fácil ser un loco en un paraíso invertido, adonde no hay tope, pero tampoco descanso para nosotros los paganos.



Y la finitud de la vida pareciera escombro entre lo útil y lo ya casi inútil, y ahí caí rendido a los pies de mi propio olvido; pero desperté en un lago pletórico de ideas, de cambios y opciones siempre pasajeras, ahí estaba de pie, de nueva cuenta he vuelto de las sombras del silencio, a la vida con causas, orígenes y destinos en mis azarosos caminos.



Con éste poema de mi imaginación quiero ejemplificar la severa autoridad y el congelamiento de los sentimientos humanos, que cuando alguien se queja de los demás, en realidad sólo se está quejando de su propio “yo”, pues somos lo que proyectamos, y nos convertimos en un pequeñísima pieza del ultra modernismo consumista, alienante, sojuzgante, enloquecedor, y que nos exige tanto, que nunca y ni en cinco vidas consecutivas podríamos llenar los vacíos que la madre “necesidad nos ha creado”.



Solidaridad será la palabra clave a usar y aplicar como remediación a nuestras fatales carencias de afecto, inclusión, apoyo, trabajo circular, y sustento ante las meras máscaras que sólo aparentan aquello de lo que mayormente carecen, a mí entender: felicidad, afecto, apoyo, y una libertad mucho mejor entendida.



Solidaridad: Es la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas y difíciles. Pues hemos permutado el término solidaridad por el ultra egoísmo tan seductor como vano e inútil.



Es probable que mi palabra para algunos exprese poco, pero hay preguntas que nos podrán hacer reflexionar, algunas de ellas son: ¿Se puede comprar el amor? ¿Se puede comprar la felicidad y hasta la salud? ¿Se puede comprar la honestidad, la confiabilidad, y ser original en ello? ¿Se podrá comprar una vida garantizada y llena de salud por más de 99 años de existencia? Las respuestas se las dejo a ustedes.



Cuando se habla de amor, solidaridad, justicia, equidad, y demás atributos humanos de una forma 100% política, a eso se le llama retórica, y bien puede quedar en tan sólo una buena intención, que se expresa de dientes hacia fuera. Un mundo se está reconfigurando, un mundo externo que impregna lo interno de cada uno de nosotros, y quiero ver las bondades y no las atrocidades que en el nombre de los falsos ídolos se cometen; humanizar es acortar distancias, procurar la justicia, impregnar la paz, pese a los retos de nuestra materialista individualidad.