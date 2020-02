El infierno que se vive en Veracruz

Huatusco, Córdoba, Tezonapa y Fortín vivieron un infierno este fin de semana; fueron paralizados por el peligro, el pánico y la angustia.

En videos y audios que circularon el sábado en redes sociales se escucha el tableteo y disparos de armas de fuego, crisis nerviosa de la gente que andaba en la calle en esos momentos y policías con escasas municiones que gritaban entre sí evitar gastarse todo el parque para poder repeler la agresión por más tiempo.

Inició en la base policiaca de la Fuerza Civil (FC) en Huatusco en las primeras horas de anteayer, y se prolongó hasta esa tarde con persecuciones en Tezonapa y Fortín de las Flores, con nuevas agresiones en Córdoba y, como consecuencia, la lamentable muerte de cuatro oficiales estatales y municipales, dos de ellos en el asalto armado a una patrulla en el camino Los Cerezos-La Luz Palotal y otros dos en la acometida a una torre de vigilancia de la ciudad de los 30 Caballeros en el bulevar a Fortín, además de tres civiles abatidos, dos hombres y una mujer aparentemente víctimas del fuego cruzado, así como tres vehículos con reporte de robo recuperados y el decomiso de armas largas y cortas.

Ese grupo delictivo que atacó y se enfrentó a la policía dio una muestra de su poder, en un caso muy parecido al de octubre pasado en Sinaloa, con la diferencia de que no hubo rendición de las fuerzas del orden. No se sabe exactamente qué motivó este terrible episodio. Las acusaciones son mutuas, de abusos policiacos hacia los ciudadanos, aunque se especuló que fue por represalias debido a la supuesta detención de un mando criminal y la versión de la Secretaría de Seguridad Pública de que los hechos confirmaron de que “no hay pactos” entre delincuencia y autoridades del estado de Veracruz y habrá castigo a los transgresores.

En tanto, en un acto meramente oportunista ante críticas y cuestionamientos a la autoridad municipal, el gobierno panista de Córdoba emitió un posicionamiento en el que hace “un enérgico llamado” al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, “para reforzar las estrategias y acciones que permitan la paz en la zona centro” y su llamado a trabajar conjuntamente a favor de la gobernabilidad. Ajá. El punto es que éste no es el primer choque entre un cártel delictivo y la policía veracruzana. Ya pasó en Tierra Blanca en marzo del año pasado y en Jáltipan en abril de ese mismo año; ahora éste. ¿Así seguirán? Esperemos que no. Situaciones así mandan un mal mensaje a los ciudadanos y hacen sentir completa ausencia de autoridad e indefensión de la población; los demonios están sueltos y no hay ley ni Dios que los detenga. Ese es el Veracruz de hoy, donde se baila mejor… en el Carnaval, que como se gobierna. Triste y lamentable, muy lamentable.

INUNDA EL TURISMO EL PUERTO DE VERACRUZ

De las cosas buenas que pasan en el estado de Veracruz es el Carnaval jarocho. Ayer por la mañana se realizó el Segundo Gran Desfile de Carros Alegóricos y Comparsas por el bulevar Manuel Ávila Camacho y miles de turistas y veracruzanos abarrotaron las gradas para aplaudir y vitorear el paso de contingentes, especialmente las bellísimas mujeres que bailaban al compás de la música. Todo un espectáculo que contagió de alegría a los espectadores que disfrutaron de una fiesta segura, sin excesivo alcohol y con pocos incidentes menores. Por la tarde se realizó el Tercer Gran Desfile con buen tiempo, y este lunes y martes se realizarán el cuarto y quinto y último recorrido.

A excepción de una persona que falleció ahogada en el municipio conurbado de Boca del Río en un hecho ajeno al festejo carnestolendo, hasta ahora existe reporte blanco gracias a la coordinación de las corporaciones de Marina, policías estatal y municipal, Guardia Nacional, Cruz Roja y Protección Civil que participaron en labores de seguridad y auxilio. Un buen trabajo, sin duda, del Comité Organizador que encabeza el presidente Luis Antonio Pérez Fraga, popularmente conocido como “El Pollo” que, por el éxito trabajo, seguramente continuará al frente de esta fiesta. Enhorabuena.