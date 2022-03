El llamado al estado mexicano

La salvaje riña colectiva del fin de semana en Querétaro no debe verse o analizarse únicamente en el contexto de un asunto de futbol; la indignación y repudio que provocó observar el salvajismo de esas hordas criminales para agredir a otro grupo de aficionados para herirlos o matarlos, debe tomarse como una exigencia de apagar la violencia que amenaza incendiar al país.

Es la oportunidad del estado para aplicar con firmeza la ley, o mantener la misma actitud tolerante a los actos que afectan a todos los ciudadanos. No es la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a quien corresponde dar solución a un problema que va más allá de su competencia, menos cuando por esos actos dicta ridículas medidas de cerrar al público por un año el estadio ‘La Corregidora’ y expulsar por tres años a las “barras” del club, lo que habla de una mafia enquistada en ese deporte; no, los responsables de aplicar la ley son otros, las instituciones del estado, tanto en la investigación, detención, proceso y castigo a los que golpearon, patearon, hirieron o mataron y robaron a decenas de aficionados. Ese es el punto de coincidencia. Los actos criminales de pandilleros (mal llamados “barras”) del equipo local contra los visitantes del Atlas, no deben quedar impunes. Las evidencias señalan que hubo muertos, no sólo heridos, y de mantener esa postura el gobierno, sería otro caso de ocultamiento de cadáveres, después de que en Michoacán se presume que se hizo lo mismo tras el fusilamiento de 17 personas por un grupo criminal. Este asunto es grave. De haber omisión, o complicidad de la autoridad, como ya sucedió al no prevenir ni contener un enfrentamiento de la magnitud en que se presentó; si no se persigue a los autores materiales o intelectuales de esos actos criminales para ser sometidos a juicio con todo el rigor de la ley, dictando las sentencias ejemplares para inhibir que vuelvan a repetirse este tipo de actos, se estará dando carta de naturalización a la violencia en cualquier lugar, no sólo en los estadios y espectáculos públicos, y se estaría ante un escenario de caos. Falta también corregir la sanción impuesta por la FMF, donde lo menos tendría que determinar la desafiliación inmediata del Club “Gallos” de Querétaro, aunque falta también lo que diga la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) y, después, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), quienes deben dejar en claro si sólo pueden expulsar a una selección de un certamen mundial cuando hay gritos homófobos de sus aficionados, pero no por disturbios en las canchas con heridos o muertos, como en el recientemente sucedido. Existe el testimonio de una llamada “Barra 51” a un medio de TV acerca de cinco desaparecidos que no se han encontrado en los hospitales, presumiblemente muertos en el estadio y, por lo cual, han sido amenazados al hacer pública esta información. No se sabe nada más. Por lo pronto, la Fiscalía General del estado de Querétaro ha girado 26 órdenes de aprehensión, realizaron 21 cateos domiciliarios donde se encontraron playeras, pares de tenis y celulares propiedad de los aficionados agredidos, y hay 10 detenidos.

