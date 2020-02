El mensaje de Isla y Veracruz

No se puede prejuzgar lo sucedido ayer en Isla donde aproximadamente un centenar de personas bloquearon la carretera y agredieron la base de la Policía Federal de ese lugar e incendiaron una patrulla de la Fuerza Civil; hay poca información disponible y cada quien ha dado una versión parcial de los hechos.

La queja, según los manifestantes, es de prepotencia y abusos policiacos, aunque por la parte oficial hasta ahora no hay un posicionamiento al respecto; hay otras versiones de que se trata de un movimiento orquestado por organizaciones delictivas, como respuesta a los operativos que se realizan en esa zona infestada de crímenes. Lo importante en este caso es que los elementos de seguridad no permitieron que una turba violenta actuara con impunidad, repelieron el ataque con disparos al aire y detuvieron a 12 personas, cuatro mujeres y ocho hombres, algunos de ellos portando con armas de fuego, lo cual es una señal de que, por fin, se impondrá orden, como corresponde a la autoridad. Se habla de que hay varios heridos y de que algunos reporteros que cubrían la información resultaron lesionados, sobre lo cual ayer mismo la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) informó que los reporteros Brígido López Zepahua, Julio Santín, José Alberto Carmona Contreras y Sergio Herrera Montano, se encontraban a salvo y fuera de peligro, al igual que otros tres periodistas del vecino estado de Oaxaca, también presentes al momento de este suceso. Que deban atenderse los abusos de elementos policiacos que señalan los manifestantes, es la parte pendiente que obligadamente deberá investigarse y, si se comprueba, deslindarse responsabilidades y aplicarse la ley contra. El secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que en la refriega hubo dos policías lesionados, y el propio titular de la SSP se trasladó al mediodía de ayer martes a Ciudad Isla para encabezar las acciones de respuesta en caso de continuar las agresiones y poner en marcha el operativo de búsqueda de otros de agresores. Isla, como muchos otros sitios de la Cuenca del Papaloapan, sufren de violencia y criminalidad, casi al mismo nivel que Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan o los municipios de Orizaba, Córdoba, Ciudad Mendoza, Xalapa y Coatepec.Habrá que ver si lo de Isla, esa respuesta de defensa policiaca seguirá aplicándose en sitios donde grupos violentos atacan a militares, marinos, policías federales o del estado y estos permiten vejaciones de todo tipo, lo que sigue generando crítica de la sociedad, quien cada vez se siente más indefensa ante la fuerza y poder que han adquirido los delincuentes.

BALCONEO POLÍTICO

El justo homenaje al ex alcalde jarocho Adalberto Tejeda Patraca realizado ayer en el puerto de Veracruz, sirvió de vitrina a dos mujeres aspirantes a la alcaldía porteña, las diputadas federal Anilú Ingram Vallines y local María Josefina Gamboa Torales. La primera con más manejo político que la segunda, incluso con mayor movilidad y empatía. Estuvieron ahí los ex alcaldes Francisco Avila Camberos y Roberto Bueno Campos, del PAN, y Efrén López Meza, Carolina Gudiño Corro y Víctor Gardoqui Zurita, del PRI, y un sinnúmero de priistas, a cuyo partido perteneció el político probo y austero ATP. Y, sin aspavientos, reservado como es su hábito, también se encontraba entre los asistentes el diputado local, secretario de la Mesa Directiva del Congreso Local por segundo año consecutivo, Jorge Moreno Salinas, quien cumple responsablemente su compromiso como legislador, a quien no debe perderse de vista para ser considerado a participar en dicho proceso electoral, por su experiencia, honestidad y capacidad en el quehacer público.

