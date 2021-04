El miedo, la tristeza y el enojo tienen cura

La PNL significa Programación Neurolingüística. Es un modelo de comunicación que nos explica el comportamiento humano, ya que nos muestra lo que hacemos y cómo lo hacemos, es decir, estrategias internas que seguimos para estar tristes, alegres, enojados, eufóricos.

Programación Neurolingüística significa que los pensamientos están conformados por palabras y lenguaje (lingüística), y este lenguaje califica lo que nos rodea con palabras y éstas viajan por las neuronas para crear un programa. Cuando se repiten ciertas palabras con frecuencia se va convirtiendo este mensaje en un programa. Estos programas ya instalados producen emociones que dirigen nuestras conductas y reacciones.

Esto quiere decir que a lo largo de toda nuestra vida hemos instalado cientos de programas desde antes de nacer. Al principio de tu vida los programas fueron instalados por los padres, abuelos, familiares; más adelante por los maestros, amigos y los medios de comunicación. Estos programas los aceptaste sin darte cuenta, algunos favorecen o dañan, simplemente ahí están. También hay programas que tú mismo has instalado y, de igual manera, algunos son buenos y otros no tanto.

La PNL hace más conscientes del lenguaje que se utiliza, ya que afecta la bioquímica del cuerpo. No es lo mismo decirnos “qué guapo soy” (que te hace sentir bien) a decir “qué tonto soy” (que te hace sentir mal). Y cuando alguien más te dice cualquier cosa buena o mala, tienes una reacción bioquímica que te afecta, de manera que las palabras que viajan por las neuronas, además de crear un programa causan una reacción.

La Programación Neurolingüística es importante y puede curar, desde tu cerebro, conductas, emociones, pensamientos negativos y enfermedades que te afectan en tu vida privada. Al preguntarle a la psicóloga Mónica Teresa Brunel Martí, quien tiene una especialidad en programación neurolingüística, educación especial, tanatología y otras, lo que la hace una erudita en la materia, dice que la Programación Neurolingüística es una reprogramación a tu currículum oculto, todas las grabaciones se quedan en tu inconsciente creando patrones neuronales y se están grabando por muchas creencias superlativas, que se habrán dejado en tu gestación (inclusive cuando están en la etapa de gestación, aproximadamente dos meses, ya empiezan a tener una información): deseado, no deseado; hermosa, no hermosa; inteligente, no inteligente. Todas estas se quedan grabadas en tu inconsciente y tú le vas a dar a la sociedad una imagen de ti, según las creencias superlativas.

Muchas veces las mamás no desean al bebé porque fueron víctimas de una violación, porque no estaban preparadas para el embarazo, porque son rechazadas por la familia, porque el padre de ese bebé las abandonó, entonces este bebé recibe esa información negativa y nace con sistema inmunológico bajo, que son enfermedades psicosomáticas creadas por la mente y enferman al cuerpo.

A lo que yo entiendo, si tienes enfermedades desde tu gestación con la Reprogramación Neurolingüística hay una regrabación a tus neuronas, se crean nuevos patrones neurolingüísticos positivos. En pocas palabras, te programan para que olvides todo lo malo, lo negativo, y cambies conductas que te afectan en tu vida privada.

Respetados lectores, ustedes son el motor de mi escritura. Los invito a que me escriban, me gustaría leer sus opiniones. Que tengan un excelente fin de semana.

correo: lexfemme.12@hotmail.com

correo: lexfemme.12@hotmail.com