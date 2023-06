El misterio por excelencia

El asunto de la Trinidad es el “más teológico de los temas de la teología”, se encarga, nada más y nada menos, que del misterio de Dios mismo. La inteligencia no se aventura sola por este camino escarpado, siempre lo hace con la luz de la fe, sabiendo que no patina en la oscuridad ni busca en el vacío, siempre que el creyente emprende este camino lo hace de la mano del Señor, sintiéndose seguro porque, en medio de la oscuridad y dudas que le son propias a la fe, se camina de la mano del Señor, de Jesús, Dios mismo que se ha encarnado en el mundo para ayudarnos a comprender el misterio de Dios.



Cristo es quien revela al Padre, en la relación que Él tiene con Dios queda al descubierto la grandeza de Dios que es Padre. La filiación que Cristo nos da, se refiere siempre al Padre; no adquirimos la filiación a la Trinidad, sino al Padre. En realidad, el Padre celestial no es padre de la humanidad por haberla creado o por su providencia, es Padre de Cristo y es Cristo quien nos hace partícipes de esta filiación. Cuando se quiere hablar de Cristo con precisión y rigor teológico se ha de decir que Él es el Hijo de Dios, es decir, el Hijo de Dios Padre.



Jesús revela su identidad diciendo que es el Hijo de Dios. Nunca dice explícitamente que es Dios. Al revelarse de esta manera muestra su relación con el Padre. Se revela como Hijo en un sentido único y trascendente. Nunca se dice en los evangelios que Jesús cree en Dios, ni una sola vez aparece esta idea. Jesús da testimonio, ve al Padre y da testimonio de lo que ve. La fe que pide para el Padre la pide para sí mismo. En Jesús resplandece el modo perfecto en el que estamos llamados a ser humanos. Él es el hombre perfecto que nos muestra la manera de alcanzar la realización.



Desde el momento de la Creación aparece como “Señor y Dador de Vida”, aleteando sobre el caos. Qué imagen tan impresionante: debajo el caos informe, terrible, oscuro, abismal. Encima el Espíritu, como Señor, firme, dando vida. La Concepción virginal del Hijo de Dios sólo pudo ser posible gracias a la acción del Espíritu, que con su sombra fecundó a María. En el bautismo del Señor es el Padre quien unge al Hijo con el Espíritu, y desde entonces es este Espíritu el que condujo a Jesús. Cuando los discípulos están encerrados, atemorizados, llenos de miedo y pavor, de pronto irrumpe el Espíritu para cambiar su miedo en gozo, fiesta, alegría.