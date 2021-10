El monstruo que destruye con la violencia familiar

Dedicado al Ingeniero.

La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de familiares o una pareja como un cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino, hermanos, familiares estén dentro o fuera de casa, hogar, vivan o no juntos, teniendo un lazo familiar o consanguíneo.

Dentro de la modalidad de la violencia familiar, se dan varios tipos de violencias como: violencia verbal, físico, psicológica, sexual, patrimonial, económica, feminicida, así mismo como el acoso sexual, hostigamiento, amenazas, coacción, maltrato infantil y algo sumamente grave que es la alienación parental esta última es cuando alguno de los padres, infunde el odio y desprecio a los hijos de alguno de los padres. Cuando existe violencia familiar no solo puedes perder la guarda y custodia, también la patria potestad, ya que todo lo anterior son delitos que están tipificados y son de orden penal.

Otra forma de violencia familiar también es no dar alimentos a los hijos, ya que es un ataque frontal hacia un menor, la pensión alimenticia es un derecho para los hijos no una limosna, no es si la quieres dar o no, es tu obligación darla, ya es retroactiva y es ordenada por un juez. Bajo el mismo tenor la violencia familiar, no solo lastima y trasgrede los derechos fundamentales de las madres, también de los hijos, ya que son testigos de todo tipo de violencia hacia sus madres y posteriormente cuando emprenden un proceso de divorcio o de pensión alimenticia los hijos son los trofeos. Los padres de familia deben tener cuidado, ya que los suicidios de jóvenes han aumentado, están tan metidos en sus peleas, que abandonan a los hijos, se olvidan de ellos, con esto los niños y jóvenes sufren abandono normalmente del padre provocando sentimientos de culpa y piensan en el suicidio, es grave que un niño intente quitarse la vida. ¡Cuidado!

La violencia familiar puede adoptar muchas formas que involucra el uso de la intimidación y amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra persona normalmente la persona abusiva es de sexo masculino y las mujeres a menudo son las víctimas.

Las consecuencias psicológicas de las víctimas de violencia familiar pueden incluir depresión, pensamientos e intentos suicidas, baja autoestima, abuso de alcohol y otras drogas, y trastorno de estrés postraumático. El maltrato a menudo comienza con conductas verbales, como insultos, amenazas, golpes. o lanzamiento de objetos, prohibición de amistades, señalamientos, esto es como una bola de nieve ya que va aumentando siguen; los empujones, bofetadas, tocamientos y retención en contra de la voluntad de la víctima, el tener relaciones sexuales a la fuerza convirtiendo esto en un delito grave como es la violación sexual, esto empeora con conductas que pongan en peligro la vida, como estrangulamiento, fractura de huesos o uso de armas, llegando al feminicidio.

Lo grave de todo esto es que lo hacen frente a sus hijas, posteriormente ellas crecerán y cuando tengan una relación creerán que es normal que las golpeen, las violen, les quiten el alimento, le cierren al gas, es una forma violenta de controlar el hogar, aceptaran que ser discriminadas por su propio esposo o concubino, porque así era su padre, lo vio, escucho y lo vivió, y es cuando se da el patrón repetitivo de violencia, estas niñas en edad adulta sufrirán del síndrome de indefensión aprendida, muy grave que las llevara al feminicidio, porque aprendieron a naturalizar todo tipo de violencia. ¡Cuidado!

Una persona que maltrata a menudo lo hace físicamente o emocionalmente con palabras, amenazas, hostigamiento, posesión extrema, aislamiento forzado y destrucción de pertenencias. El aislamiento a menudo se produce cuando la persona que maltrata intenta controlar el tiempo, las actividades y el contacto con otras personas. Las personas que maltratan pueden lograr a interferir con las relaciones de apoyo de la víctima, crear barreras para las actividades normales, como sustraer las llaves del coche o encerrar a la víctima en la casa, cerrarle al gas, quitarles la comida, correrlas a cada momento, decirles que las van a matar y enterrarlas en el jardín, que nadie las quiere, que les echaran acido para que nadie las quiera, culparlas de todo, mentir y distorsionar la realidad para obtener el control psicológico. Esto existe y es sumamente delicado tanto para las madres como para los hijos.

Correo: lexfemme.12@hotmail.com