El "músculo" morenista

La concentración masiva de “no acarreados” --según la versión oficial-- en Xalapa con burócratas, simpatizantes y funcionarios públicos, encabezados por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la secretaria de Energía y aspirante a gobernadora, Rocío Nahle García, alcaldes, diputados y un senador, para promover el voto en apoyo a la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de Revocación de Mandato del próximo domingo, aparte de que tendría que ser motivo de sanciones a los servidores públicos asistentes aunque argumenten ser funcionarios de semana inglesa y estar fuera del horario de trabajo el sábado por la tarde, el probable uso de recursos públicos en su traslado a ese acto político en vehículos oficiales y con personal asignado a ellos para su resguardo, y la evidente violación a la veda electoral por esos mismos servidores; en realidad, muestra la debilidad o, al menos, desesperación de que las cosas no van bien para cumplir con las cuotas de votación de ciudadanos en este ejercicio. Morena quiso enseñar músculo con 15 mil o 20 mil o 25 mil asistentes, que parecerían muchos, pero son pocos frente a la masa que presumen tener.

Esas demostraciones sólo mostrarían inseguridad y debilidad, al igual que ese chantaje en pancartas para recordar que “amor con amor se paga”, dedicada indudablemente a beneficiarios de programas sociales, aunque también a quienes tienen cargos en el actual gobierno o hasta a los que han conservado su trabajo en la burocracia. ¿Va a sancionar la Contraloría General del Estado a esos funcionarios del estado que violaron la ley? No se podría apostar, la titular de la dependencia encargada de vigilar el gastos y uso correcto del erario, Mercedes Santoyo Domínguez, también se encontraba en ese acto y no se va a inmolar. ¿Quién de los funcionarios de los tres niveles de gobierno ahí presentes asistió por cuenta propia, pagando de su peculio el traslado a ese mitin, sin auxiliares o guardias de seguridad, considerando sus dichos de que no estaban en horario de funciones públicas el sábado por la tarde? El desliz es igual al que cometió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernánez, al asistir a concentraciones masivas de Morena en Coahuila y Sonora, utilizando en su traslado un avión de la Guardia Nacional, acompañado por otros funcionarios y el líder morenista Mario Delgado Carrillo, para promover en esos estados el proceso electoral, lo que lejos de abonar, erosionan la confianza ciudadana, a pesar de que existe un órgano electoral que da certeza al garantizar la transparencia y respeto a los resultados de las votaciones.

Lo que ahora hace Morena es lo mismo que antes hicieron desde el poder los gobiernos del PRI, principalmente, a quien siempre criticaron y aún critican por haberse beneficiado con uso de recursos públicos. Habrá que ver las sanciones que se apliquen por parte del INE, de la Contraloría General del Estado, y de la Secretaría de la Función Pública en los casos de los titulares de la Segob y Energía, aunque eso no va a cambiar la promoción que ya hicieron los funcionarios.

