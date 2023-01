El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir

La meta fundamental de quien no tiene ni la capacidad, ni la facultad, ni la voluntad, ni el amor por construir algo en esta sociedad es destruir, a costa de lo que sea, lo que ya está creado, más aún cuando lo creado es de beneficio comunitario y en avance de una generación completa.



Es por ello que nuestra sociedad debe estar atenta, abrir los ojos aún más y poner atención en el interior de las cosas y de los hechos, de las conductas, incluso observar las palabras porque ahora brotan con otro sentido, a veces totalmente contrarias a la intención de su emisor. Pues tal parece que se está haciendo una fácil costumbre de quienes desean dañar a este país, la alteración de la productividad, del avance, de la transformación y, sobre todo, del orden. La palabra “sabotaje” se considera tiene su origen en el vocablo que se originó en 1910, durante una huelga de obreros ferroviarios franceses, que colocaron sus zuecos de madera (sabots) entre las vías para impedir el trabajo de los guardagujas. Esta misma versión sostiene que un acto de sabotaje lo realizaron los obreros ferroviarios, al soltar los dispositivos de fierro que sujetan las vías férreas en los durmientes, en francés estos durmientes de madera también se les llama “sabots”. Así, la definición de este concepto incluye en su entendimiento, que el acto de suyo vendrá de quienes, en ningún escenario, ni universo, van a coincidir en pensamiento con quienes hoy buscamos un mejor mañana para México.



El sabotaje, naturalmente como la consecuencia política misma que deriva de cualquier acontecimiento que se descontextualice y se coloque como un hecho crítico o destructor del avance, debe venir, por naturaleza de pensamiento, de quienes se presentan como adversarios, y en una sociedad en proceso de mejoramiento, esto es de suyo ordinario, normal digamos, aunque en ocasiones llegue a consolidarse como conductas de extrema derecha, que en nada suman a lo que sí puede ser un abono en política, como lo es la diferencia de pensamiento y de la cual en buena lid pueden surgir mejores acciones de gobierno en pro de una sociedad completa. Sin embargo, cuando el sabotaje proviene de las mismas filas del movimiento, toma tintes de catástrofe y no conoce límites en todo orden, desde el sencillo pero inmoral acto de echar mano de enemigos comunes para dañar en territorio, de meter el pie dentro del propio equipo de trabajo movido por intereses mezquinos, egoístas y protagónicos, hasta llegar al grado de jugar con el destino de una nación a costa de lo que sea. El sabotaje se presenta en muchas variantes, desde el entorpecer un trabajo de transformación con lentitud en su proceder o falsas diferencias de pensamiento, hasta quien se remonta a los orígenes de la palabra y pasa su acto por vías férreas. Ante este panorama, la sociedad mexicana no debemos permitir que nadie nos use, ni a nosotros, ni a nuestro pensamiento como moneda de cambio, máxime el grado de reflexión y madurez que ha alcanzado el pueblo mexicano, y estar muy atentos al pasar por la etapa, tal vez más politizada de la historia de nuestro país, podemos ser diligentes en observar no solo al adversario hacia el exterior del movimiento, donde sería normal tenerlo, sino por la permeabilidad del fenómeno social que ocurre en México, los que existen al interior, quienes se están erigiendo como traidores a una nación completa, que solo desea evolucionar de forma pacífica.



En estos días y este inicio de año, hemos sido testigos del enojo de quienes no desean una continuidad necesaria. Han descubierto una esperanza en la detención del cambio verdadero, que radica infundadamente en su desesperación por estar perdiendo todas sus canonjías y las de los suyos, por observar cómo un régimen decadente ahora sí está en proceso de desaparecer. Es por esto que necesitamos estar alertas en todo orden, repudiando y evidenciando todas las maniobras de los adversarios internos y externos, orientadas a sabotear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hacer con ello que la Cuarta Transformación no se siga consolidando en 2024.