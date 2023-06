El origen del feminicidio

Esta investigación es dedicada a todas mujeres víctimas de feminicidio, aquellas mujeres y niñas que ya no están, que les arrebataron la vida, por las universitarias acosadas sexualmente, por las desaparecidas, por las madres que lloran por sus muertas, por nuestras amigas, compañeras, hermanas, vecinas conocidas, que sufren violencia de género, para las activistas y feministas que marchan en nombre de las que ya no tienen voz, por su valentía, por esa rabia reflejada en cada paso y cada grito, ¡ni una más¡ por aquellas madres que les quitaron a sus hijas y hoy caminan por las calles dejando ríos de sal y una estela de dolor, impotencia, gritando ¡donde estas hija¡ por aquellas madres que rascan con sus propias uñas en las fosas clandestinas buscando el cuerpo de su hija, y llegan al mismo infierno, esto es un grito desesperado para que estado de Veracruz reaccione y no naturalice la palabra feminicidio.



Diana Russell utilizo por primera vez el termino feminicidio en el año 1976, ante el tribunal Internacional sobre los crímenes contra las mujeres en Bruselas para definir la violencia y muerte contra las mujeres. En año 1990 Diana Russell y Jane Caputi, definen el feminicidio como el asesinato de las mujeres realizado por los hombres motivados por el odio, desprecio, placer, celotipia o un sentido de propiedad de las mujeres. En el año 1992 Diana Russell y Jil Radford definieron el feminicidio como; el asesinato misógino de mujeres cometido por Hombres.



Marcela Lagarde de los Ríos define el feminicidio como el conjunto de delitos de lesa humanidad que reúne crímenes, secuestros, desapariciones de mujeres y niñas, un colapso institucional. Se da una fractura en el estado de derecho que favorece una impunidad ante estos delitos y por lo tanto lo llama crimen de estado.



La explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de género caracterizado por la supremacía masculina como la opresión, discriminación, explotación y sobre todo la exclusión de niñas y mujeres.



La Académica Dra. Margarita Bejarano Celaya en su artículo Feminicidio es solo la punta del Iceberg dice; el vocablo feminicidio es el recordatorio viviente y perturbador de que la desigualdad de género no es únicamente un ejercicio de dominación sobre el cuerpo de las mujeres sino, lo que es mucho más grave, una singular política de la muerte, que no distingue entre espacios públicos y privados o entre lo individual y lo social. La muerte violenta de mujeres a manos de otros de la misma manera que la de los animales representa un punto ciego de la crítica en nuestro país.



Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México. El feminicidio se refiere a muerte de mujeres por parte de hombres homicidas, motivados por la misoginia, el sexismo y por razones de género.



El Código Penal Federal Artículo 325 dice: comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, cuando concurra en alguna de las circunstancias que marca el mismo.



El Código Penal del Estado de Veracruz artículo 367 Bis dice: comete delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer y que existen razones de género cuando se presenta algunas características de este artículo.



La Violencia Feminicida dice la Ley de Accesos a las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Veracruz. Es la forma extrema de la violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas y de impunidad.



El Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes violentas de Mujeres por razones de Género, pide que todas las muertes violentas de mujeres que en un principio se investigue como feminicidio, y con perspectiva de género



Correo. lexfemme.12@hotmail.com