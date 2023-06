El oso en la Corte

Verdaderamente es una vergüenza tener al frente del poder ejecutivo a un individuo enfermo de poder, que pretende llevarnos al Foro de Sao Paulo, compuesto por gobiernos socialistas que tienen a sus pueblos sumidos en el más férreo control dictatorial, con una economía decadente y sumidos en un estado de pobreza y hambre, manteniéndolos sumisos con las dádivas que el mismo gobierno les proporciona cuyo origen es el producto del trabajo de la gente.



Para ello, tiene de aliados a la borregada mayoritaria del poder legislativo, que lejos de pensar en construir leyes beneficiosas para la ciudadanía, son obedientes sumisos de las órdenes del ejecutivo, aprobando sin analizar, todas las ocurrencias de su jefe supremo, mismas que van encaminadas a someter al pueblo y poder dirigir las acciones de todas las instancias gubernamentales, incluido el poder judicial, contra el que no ha podido someter a sus caprichos y menos aun al cambiar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando el cargo un ministro que estaba bajo sus órdenes y al que quiso prolongarle su periodo directivo, llegando una verdadera jurisprudente, honesta, con carácter y verdadera defensora de la Constitución y todas las leyes adyacentes, la cual ha invalidado junto con los demás ministros honestos -menos dos que fueron impuestas por el ejecutivo y que son fieles seguidoras obedientes y una de ellas, a la que se la demostrado datos fraudulentos en su titulación y posgrado- todos los cambios a la constitución y decretos fuera de la ley, tendientes a darle mayor poder al ejecutivo y queriendo poner a su servicio a los otros dos poderes, aunque con el judicial no ha podido doblegarlos, por lo que hace unos días mandó a sus mascotas a crear caos y tratar de amedrentar a los magistrados, mientras paralelamente en las mañaneras se ha encargado de difamarlos, insultarlos y descalificarlos, para azuzar a sus seguidores a que provoquen desórdenes y amenazas, lo que en la jerga corriente, le dicen hacer un oso.



Y para rematar, sabiendo que el gobernante de nuestro estado es fiel obediente de las órdenes del supremo mandatario, cumpliendo sus indicaciones, juntó a un contingente de burócratas, legisladores locales de su partido y otros representantes del gobierno, a ir a la Ciudad de México, para protestar por el rechazo que hiciera la corte a las ocurrencias de López y haciendo otro oso, cargar con féretros con caricaturas de los magistrados, lo cual además de ofensivo, denigra la investidura de un gobernante que incurre en actos delictivos, que se manifiesta de manera absurda fuera de su jurisdicción y que aprovecha el cargo para obligar a personal bajo su mando a secundarlo para medio apaciguar los berrinches y pataletas del que se ostenta como presidente de una nación, que por otro lado y sin justificación, mete las narices en un gobierno extranjero, defendiendo a un ex gobernante ladrón, autoritario, traficante y abusivo, al que su mismo pueblo derrocó, poniendo a una presidenta defensora de la democracia y de su nación, por lo que el nuestro ha quedado en ridículo internacional y calificado como no grato, a lo que cínicamente contestó que eso era un honor.