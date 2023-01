El país de idiotas

Los 21 gobernadores de Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, deben pensar que México es un país de idiotas, a juzgar por lo que dicen en la carta abierta que firmaron para tratar de victimizar y de esa manera respaldar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, frente a las críticas hacia ella y su administración por el trágico accidente ocurrido en la Línea 3 del Metro que, por testimonios de trabajadores sindicalizados de ese organismo, de falta de mantenimiento, algo que resulta evidente, provocó el choque de dos trenes que dejó como saldo una joven estudiante de la UNAM muerta y 106 heridos.

Ese mensaje morenista no exige resolver de inmediato el problema que padece el sistema de transporte colectivo de la capital de la República, el mismo que hace dos años causó la muerte de 27 personas y 79 heridos graves por el desplome de una de las trabes del paso elevado de la L-12 cuya fractura ya había sido reportada desde 2020 por los vecinos pero no se atendió; ni plantea la presentación inmediata de denuncias, renuncias o cárcel para todos los responsables, que necesariamente debe incluir a la propia Sheinbaum; no, sólo se trata de una defensa ciega a quien, en lugar de gobernar, dedica gran parte de su tiempo a realizar giras proselitistas de simulada campaña política en el interior del país en busca de la candidatura presidencial. Y todavía peor, el lunes, en su “mañanera”, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumó a esas voces para asumir la defensa de su “corcholata” favorita.

¿Se justifica esa postura ante una evidente negligencia criminal?. Ni los afectados, y desde luego tampoco los usuarios capitalinos de ese sistema de transporte o personas pensantes de la república, podrían tragarse los argumentos que se esgrimen en ese posicionamiento público de los mandatarios estatales y su líder nacional, debidamente instruidos.

En esa narrativa, los gobernadores, incluido el Ejecutivo estatal veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, condenan “el uso político y faccioso que la oposición ha hecho de este accidente”; y van más allá al decir que “es reprobable e inmoral que se busque lucrar con el dolor (de las familias afectadas) para sacar raja política, atacando al gobierno de la ciudad (de México)”.

Vaya cinismo de gobernantes, bastante malos para reconocer sus errores, pero excelentes para echarle la culpa a los anteriores, donde los hubo, y muchos, pero no tantos y tan graves como los de ahora, con infinidad de víctimas mortales por negligencia. Si existiera mantenimiento, como exigen los trabajadores de ese sistema de transporte, y lo ha dicho la señora Sheinbaum, seguramente no se habrían presentado estos accidentes.

El cínico desparpajo, de simulación inaudita en el gobierno capitalino, que en vez de soluciones busca victimizarse o echarle la culpa a los de atrás, es muy inquietante por el peligro a que están expuestos los usuarios, y todo por no invertir en mantenimiento, prevención, en la corrección de problemas. Como alguien señaló con acierto, subirse al metro ahora es tan peligroso como estar en medio de una balacera entre grupos armados, por el riesgo de perder la vida.



