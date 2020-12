El perdedor de la alianza

Los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, confirmaron el pasado martes lo que ya se manejaba desde hace meses en los corrillos políticos: que esas tres fuerzas enfrentarían el proceso electoral federal en una coalición parcial.

En Veracruz, el hecho de que el PRI postule candidatos sólo en 4 de los 19 distritos en los que va dicha alianza desató especulaciones entre los priistas.

En términos generales, la distribución de candidaturas a las diputaciones federales de la entidad quedó de la siguiente manera: 9 para el PAN; 6 para el PRD; y 4 para el PRI.

Podría considerarse normal que el PAN postule candidatos en casi la mitad de los distritos veracruzanos; a fin de cuentas, en la alianza, el blanquiazul es el partido que ha tenido mejores resultados en la entidad y en todo el país; ganó en 2016 la gubernatura y fue segunda fuerza en la contienda de 2018. Sin embargo, la pregunta que salta es ¿tiene el PRD lo suficiente, hablando en términos electorales, para obtener 6 de los 19 distritos?; se duda, sobre todo porque el Sol Azteca ya representa muy poco.

El partido que encabeza Jesús Zambrano es una caricatura de lo que fue a principios de los noventa en México; y sin coalición difícilmente tendría lo suficiente para conservar el registro. Como sea, el PRD logró postular candidatos en seis distritos de Veracruz.

En cuanto al PRI, cualquiera podría decir que postular candidatos en sólo 4 de los 19 distritos de Veracruz (en Coatzacoalcos no hay alianza) es una mala negociación para el tricolor; sin embargo, la coalición tiene carácter nacional y no se circunscribe únicamente a la entidad; a fin de cuentas, los priistas llevan mano en 60 distritos federales electorales de todo el país, al igual que Acción Nacional; el PRD tiene menos de 50.

Hablo este miércoles con un ex dirigente estatal del partido en Veracruz; advierte que el reto para el tricolor no es explicar por qué sólo postula candidatos en 4 distritos de la entidad, sino construir la narrativa que permita entender la importancia de la alianza, no como una decisión meramente electoral, pragmática, sino como la posibilidad de lograr el deseable equilibrio de fuerzas en el gobierno federal.

El PRI postulará candidatos en los dos distritos de Xalapa, en Coatepec y en Orizaba; lo importante, apunta, es ganar en esos lugares, dado que es mejor ganar el 30 por ciento de todo que el 100 por ciento de nada.