El plagio: otra más de la 4T

Usted es testigo, amigo lector, de las veces que he escrito cada semana, que siempre busco un tema trascendental para no hablar del presidente de México y su partido, Morena. Pero no pasa un día de tales pensamientos sin que de nueva cuenta el Ejecutivo federal, su instrumento político o su denominada Cuarta Transformación, den de nueva cuenta la nota y tenga que volver arrastrar el lápiz para ocuparme de ellos.



Los escándalos parecen ser el sello de las y los cuatroteros. Al ruido desatado por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, al lavarse las manos el hombre de Macuspana en varias mañaneras, sin que nadie se lo exigiera o pidiera, vino el descubrimiento del plagio de la tesis presentada por la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel (esposa del contratista preferido de AMLO, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, José María Riobóo, constructor del segundo piso del periférico), para obtener el título de licenciada en Derecho en 1987, casi idéntica a otra de la misma institución de 1986, asesoradas ambas por la maestra Martha Rodríguez, lo que hace más evidente el atraco autoral.



Independientemente que cualquier plagio es de suyo condenable, y debe ser sancionado no solo por las autoridades educativas, aquí lo es peor, porque la plagiaria es nada más y nada menos que ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aspira, con el apoyo, influencia y presión del presidente de la República, a convertirse a partir del próximo 2 de enero en presidenta del Poder Judicial federal para, de esa manera, facilitarle al Ejecutivo todos los asuntos donde tenga interés, como ya se ha visto en sus votaciones.



Fue Andrés Manuel quien la propuso en febrero de 2019 para ocupar ese cargo, y es Andrés Manuel quien la viene alentando para que se convierta en la titular de la Suprema Corte, y de esa manera cerrar su círculo del poder total, es decir, tener el control de los tres poderes en México: el Ejecutivo, el Legislativo y ahora, el Judicial; solo que en su camino se les atravesó el artículo del académico Guillermo Sheridan, donde denuncia el plagio de esta >honesta< ministra, quien junto con su esposo se han declarado amloistas recalcitrantes, y como efecto de ello han recibido él multimillonarios contratos de obra pública; y ella, el premio que hoy detenta, sin contar con un título de abogada legalmente obtenido, lo que la hace una licenciada balín, inmerecida para ocuparlo, porque es requisito para ser ministro tener el título legalmente conseguido de licenciado en Derecho, tal y como lo precisa el Artículo 95, fracción III, de nuestra ley de leyes.



¿Qué sigue ahora?, que la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que comenzó una investigación, dado que el pasado viernes 23 emitió un comunicado donde señala que “existe un alto nivel de coincidencias entre la tesis de la >ministra< Yasmín Esquivel y la de 1986”, de Ulises Báez Gutiérrez. ¿Al ser un plagio la tesis de la amloista ministra, le anularán, como debiera ser, su título conseguido de manera ilegal y, en consecuencia, le retirarán el cargo que ostenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?



En un Estado de derecho, esta pregunta dejaría de serlo para convertirse en afirmación, pero como para las huestes de la Cuarta Transformación la ley no es la ley, al menos para ellos, todo puede seguir igual esta semana, y para el próximo 2 de enero la ministra balín convertirse en presidenta de la Suprema Corte de Justica de la Nación, por los chicharrones del que se dice de dientes para fuera el juarista más juarista de México.



correo: plazacaracol@hotmail.com



Twitter: HELÍHERRERA.es



La plagiaria es nada más y nada menos que ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN) y aspira a convertirse en presidenta del Poder Judicial federal.