El Plan B y las cuotas LGBTQ+

Existen opiniones muy diversas sobre el futuro democrático del país. El nivel de optimismo o pesimismo es tan amplio como los colores del arcoíris.



Aunque eso es normal nos lleva a reflexionar sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, existe una sociedad polarizada, grupos a favor y otros en contra del gobierno actual, esto puede dar la alternancia o la continuidad del régimen vigente.



Para cierto sector de la población, en percepción, el llamado plan B de la reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador es una trampa perversa que amenaza con robar la oportunidad de tener elecciones limpias, transparentes, eficaces y ciertas.



Por otro lado, el discurso de austeridad republicana que pretende “sanear” y convertir un Instituto Electoral “austero” y sin “privilegios” por considerar que México tiene la democracia más costosa del mundo.



De acuerdo con The Economist, con esta propuesta la democracia en México se ve amenazada ubicando a nuestro país en el lugar 73 de 167 países con una puntuación de 6.09 con categoría de “democracia defectuosa” y esto se debe a que se han modificado Leyes o pretendido modificar la Constitución y aquellas Leyes que beneficien las decisiones del gobierno vigente.



El plan B no solo reduce del número de diputados federales de 500 a 300, y de los senadores de 128 a 96, reduce la participación de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, entre ellos, la población LGBTQ+.



Las primeras acciones afirmativas fueron en 2018 con 13 diputaciones indígenas, para el proceso electoral 2020-2021, se establecieron 5 acciones afirmativas: 37 para personas indígenas, 6 para personas afromexicanas, 8 para personas con discapacidad, solo 4 para personas de la diversidad sexual y 10 para personas migrantes residentes en el extranjero. La iniciativa presentada por el Presidente de la República originalmente estableció 51 fórmulas como acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación, sin embargo, el Senado redujo a 25 acciones afirmativas y se excluye al propio senado de estas acciones afirmativas.



De acuerdo con las medidas incluyentes que aprobó el INE, derivada de la sentencia SUP-RAP-121/2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la población diversa tuvo que haber ocupado 18 espacios, no fue así.



Como se aprecia, la reforma reduce considerablemente el número de espacios para personas que pertenecen a estos grupos, cierra las puertas a las senadurías, lo cual constituye una regresión a los logros obtenidos y contraviene el principio constitucional de igualdad sustantiva así como las sentencias, los acuerdos y lineamientos generales para garantizar los derechos políticos y electorales de estos grupos.



El panorama para la participación de la población LGBTQ+ en el siguiente proceso electoral es sombría, se tendrá que recurrir al litigio estratégico para poder acceder al uso pleno de derechos. Recordemos que la población diversa en México es de aproximadamente 18 millones de personas que esperan que el Estado garantice, procure, proteja y respete sus derechos, incluidos los político-electorales.



*Maestro. Activista.