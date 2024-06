El poder de los cambios

Claudia Sheinbaum Pardo será la primera presidenta de México, la más votada, eso da una cierta incertidumbre por el exceso de poder que estará entre sus manos, al hablar de un exceso de representación en las cámaras legislativas, muy especialmente allá en el recinto de San Lázaro.

Ha pasado el tiempo de la incertidumbre electoral, mucha gente que quería componer el mundo desde la comodidad de su teléfono, ha pasado a una cierta calma y conformidad, a la aceptación de un cambio que todos esperamos como benéfico.

Lamentable resultó el discurso o diatriba de Xochitl Gálvez, lejos de acrecentarla le hizo ir para abajo, sus propuestas sonaron bonito, la realidad de la sombra del caudillo que se proyectó en la ex candidata Claudia Sheinbaum, acabo por hacerla trizas en el momento decisivo. Como para no verse perdida, se excusó con un llamado nacional de unidad en torno de la presidenta electa Sheinbaum; siendo lo menos que podía hacer luego de lanzar tanta descalificación, por ello se decía independiente, para no salpicar a los partidos opositores, que hoy dos de ellos parecen ser huevos huecos, sin ningún tipo de contenido, el PRD es un claro ejemplo de degradación, donde líderes matalotes y en decadencia, ya se sentían diputados federales y hasta desconocían a la gente que sí los conocemos. El PRI descarrilado por un "Alito" Moreno que cada vez es mayormente ineficaz, proyectando una imagen de bravucón y en nada carismático para la militancia desencantada de un PRI que está en caída libre en el vacío de un pozo sin fondo; ya no hay líderes, ya no hay renovación de cuadros, léase formación de nuevos líderes y dirigentes, así como de intelectuales ideológicos que puedan acrecentar y renovar la imagen y atracción de un instituto político al cual lo destruyen desde adentro; todo partido político requiere de cambios, adecuaciones, estructura, incentivos, motivaciones y demás.

Claudia Sheinbaum Pardo será la primera presidenta de México, la más votada, eso da una cierta incertidumbre por el exceso de poder que estará entre sus manos, al hablar de un exceso de representación en las cámaras legislativas, muy especialmente allá en el recinto de San Lázaro, donde se concentra la cámara federal de la diputación que representa la voluntad del pueblo mexicano. Tengo confianza en que el nuevo gabinete de la presidenta Sheinbaum, no la van a dejar sola en ningún momento, ya que tentativamente los políticos que ya se dejan ver en el poder federal, son gente capacitada, con experiencia, y si bien es cierto que no son perfectos, también lo es que si trabajan coordinadamente y en equipo, se esperan mejores resultados y mayor interlocución para con toda la ciudadanía, los grandes retos nacionales, y que se aplique el poder de los cambios en el mejoramiento de los tres niveles de gobierno.

Estados, ayuntamientos, representantes locales y federales, cuerpos de seguridad militarizados, policías locales, tránsito y vialidad, así como servidores públicos en lo general; si bien todo cambio sexenal representa cuestionamientos, dimes y diretes, especulaciones, también hay que valorar que pese a lo que pese México ha pasado una prueba de fuego con mucho éxito y pundonor, no se desbocaron los ánimos sociales, aún pese a las apuestas no a favor por algunos malos mexicanos que hubieran deseado peleas internas; gracias a todos no hubo disturbios, eso es un indicador de que la democracia sirve mucho, que las instituciones del ente electoral hicieron un trabajo impecable, y que el futuro inmediato se espera dentro de un poder adecuado a los cambios no sólo internos, además los externos, que por cierto andan bastante moviditos.

Merecemos unos abrazos todos. Dios bendiga a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.