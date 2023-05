El Popocatépetl

Qué hermoso y majestuoso volcán al que conocí de cerca con sus nieves cuando apenas pasaba los 11 años, escalándolo junto a mi padre que era un alpinista experimentado, enamorándome desde el primer momento de su inclinada pendiente, la nieve y la vista del amanecer desde el refugio “Los Canarios” en las cruces, la ruta más sencilla y desde entonces lo escalé decenas de veces, al lado de mi papá, con el grupo VII de los scouts de México y luego con el socorro alpino, disfrutando la dificultad de la ruta del Ventorrillo, la directa hacia la “Flecha del Aire”, varias veces haciendo la circunvalación del cráter y bajar dos veces al cráter hasta la laguna de azufre de un color azul verdoso. Incluso festejé el nacimiento de mi primer hijo, haciendo cumbre al labio menor y así hasta que ya no se permitió más la escalada por su despertar eruptivo



.



Cuenta la leyenda que Popocatépetl e Iztaccíhuatl eran dos amantes que yéndose él a la guerra, regresó triunfante, pero ella pensó que había muerto y se dejó morir, llevando Popocatépetl el cuerpo al monte y arrodillándose a su lado para cuidar por siempre su sueño eterno.



Su última erupción espectacular y datada en el códice Telleriano-Remensis, fue en 1509, antes de la llegada de los españoles, durando más de 40 días, para después mantenerse por siglos semidormido, exhalando constantemente fumarolas no riesgosas por siglos y siendo emblemático para los habitantes de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la misma capital del país.



Siendo un volcán vivo que dormía plácido, no sabemos a ciencia cierta que lo despertó en el 2019 en que presentó varias erupciones que lanzaron gran cantidad de ceniza, rocas ígneas y grandes llamaradas acompañadas de lava. Desde entonces, el volcán no volvió a tener reposo, presentando erupciones leves frecuentemente, monitoreadas por el Centro Nacional de Prevención de desastres, haciendo un semáforo de riesgos y diseñando rutas de evacuación para prevenir una erupción importante.



Este mes, nuevamente se despierta el guerrero con más furia e intensidad, con grandes fumarolas, explosiones, llamaradas y expulsión de enormes rocas incandescentes que han alertado a las poblaciones circundantes y a las ciudades cercanas ante el riesgo de una gran erupción que podría desaparecer poblaciones a 20 kilómetros a la redonda y quizá más.



¿Y por qué Don Goyo?, cuenta la leyenda que los lugareños veían en las laderas del volcán a un hombre viejo caminando y alertando a la gente ante grandes exhalaciones del volcán, diciendo que él era el espíritu del Popocatépetl y que les avisaba para prevenir los riesgos de una erupción, bautizando así al volcán como Don Goyo.



No podemos predecir si habrá una erupción catastrófica, pero al menos ya se han preparado albergues en caso de requerir evacuar a gran cantidad de personas.



Sólo me queda el gusto de guardar en mi memoria tantas veces que pisé sus eternas nieves, de haber estado en su cima y bajar a sus entrañas.