El porqué no le dan más a la UV; el origen del lío 

Los veracruzanos a ciencia cierta no saben cuánto debe el gobierno, pero la deuda es muy alta y la cifra está fuera del alcance de la compresión de la mayoría.

Oficialmente, de acuerdo al último reporte, debemos 42 mil 900 millones de pesos, pero eso solo es una parte, la verdad es que hay más deuda que calculan –el total- rondaría en los 75 mil millones de pesos, la mitad de lo que en 2023 el estado manejaría como presupuesto global.

Esta deuda, que es muy pesada, si bien no es inmanejable puede decirse que se ha convertido casi en impagable, pues hasta ahora, como se dice coloquialmente cuando un problema es tan fuerte y explosivo que nadie quiere resolverlo, los que han tenido que ver con su manejo se han dedicado únicamente a patear el bote.

Con Fidel Herrera la deuda se disparó y con Duarte fue convertida en exorbitante, de tal manera que con Yunes optaron por renegociarla y ahora han hecho lo mismo y pagado una parte, pero en ambos gobiernos se han visto obligados a pedir prestado para solventar pagos, sobre todo los de diciembre.

En junio pasado el gobierno informó que la deuda ascendía a 42.9 mil millones de pesos. Eso es lo que tiene registrado Hacienda, sin embargo, hay más, que la elevarían a la escandalosa cifra citada en el segundo párrafo.

Incluso, los pasivos reconocidos, junto con lo que denominan deuda, suman más de 53 mil millones, pero lo que se debe aún es todavía más, pues el ISSSTE reclama 12 mil millones, los adeudos a proveedores son por unos 8 mil millones, otra suma por alrededor de 3 mil millones del Fideicomiso del SAR, lo que se le quitó al IPE y… faltan otros conceptos.

Así las cosas, no es de extrañar que a la hora de repartir el presupuesto nadie quede contento, como sucede ahora con la Universidad Veracruzana, institución a la que no solo no le entregarán lo estipulado del 4% del total del presupuesto general, sino pretenden darle menos que el año pasado.

En estricto rigor, aunque haya habido un cambio a la ley, a la UV deben entregarle ese 4%, pero la verdad es que es muy complicado otorgárselo.

Cuando al final de su gobierno Javier Duarte lo estableció constitucionalmente (junio de 2016), lo hizo para hacerle un boquete financiero a su archienemigo Miguel Yunes y ahora todos pagan las consecuencias, incluida la UV, que si acepta lo que le dan recortado, malo, y si reclama, también se mete en un lío.

¿Alguien podrá darle solución a este problema? Hasta ahora nadie ha podido.

Cientos de veracruzanos, interesados en la política y en los asuntos sociales de Veracruz, se reunirán el próximo 10 de diciembre aquí en Xalapa con motivo de la reunión anual de la asociación política Vía Veracruzana liderada por Amadeo Flores.

Esta vez se cumplirán 25 años de que los integrantes de esa agrupación se reúnen cada diciembre para convivir y establecer las rutas a seguir el próximo año. Vía Veracruzana es la organización política que, aunque no es partido, sí tiene un buen peso en la entidad.